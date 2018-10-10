Больше всего нарушают правила в самолетах Казахстана распитием алкоголя

Астана. 10 октября. КазТАГ – Чаще всего пассажиры на борту казахстанских авиарейсов нарушают правила распитием спиртных напитков, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

«Нарушения вызывают у нас озабоченность. Чаще всего пассажиры не подчиняются требованиям экипажа, (происходит — КазТАГ) распитие спиртных напитков», — сказал Р.Скляр в кулуарах пленарного заседания мажилиса парламента РК в среду.

«У нас было в прошлом году 36 случаев привлечения к административной ответственности пассажиров за нарушение правил поведения на борту. В этом году уже 23 случая, некоторое снижение идет, но нам нужно рассматривать каждый случай для неповторения в будущем», — заключил Р.Скляр.

Как сообщалось в августе этого года, устроившего пьяный дебош в самолете гражданина Германии, оштрафовали в Астане.