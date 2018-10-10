Прошедший на борт самолета в Алматы певец мог не знать о правилах

Астана. 10 октября. КазТАГ – Прошедший на борт самолета в Алматы певец Торегали Тореали мог не знать о правилах, заявил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

«В первую очередь должны быть привлечены к ответственности те лица, которые это допустили (проход артиста на борт самолета в качестве провожающего – КазТАГ), а сам наш певец может не знал об этих правилах», — заявил Р. Скляр в кулуарах мажилиса парламента РК в среду.

Он уточнил, что комитет гражданской авиации (КГА) МИР РК провел свое расследование «и действительно данное нарушение подтвердилось».

«Были наказаны и привлечены к административной ответственности работники аэропорта, а остальные вопросы в компетенции специальных служб, поэтому они уже предпримут какие-то меры. В нашей компетенции привлечение виновных лиц, которые это допустили, а именно сотрудники аэропорта. А уже сотрудники пограничной службы, таможенной службы – они должны в соответствии со своими полномочиями отвечать», — сказал вице-министр.

Напомним, в ночь на 14 сентября перед вылетом рейса авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Алматы-Гонконг, певец Т. Тореали незаконно прошел в салон самолета. За нарушения требований по авиационной безопасности к административной ответственности привлечены инспекторы подразделения досмотра службы авиационной безопасности Международного аэропорта Алматы (МАА) Ринат Рахимгереев, Абылай Кыргызбаев и Шолпан Закирова с наложением на каждого штрафа в размере 20 МРП.