Алматы. 10 октября. КазТАГ — Избивший водителя скорой помощи в Алматы гражданин Турции извинился перед пострадавшим, сообщил адвокат Андрей Диденко.

«Извинения были приняты Николаем Григорьевичем (Кучмой, водителем «скорой» — КазТАГ). При этом было принято во внимание наличие у подсудимого грудного ребенка и кормящей жены на иждивении. Кроме того, подсудимым заглажен моральный и материальный вред путем оплаты соответствующей денежной компенсации, сумму которой стороны просили не разглашать», — написал А.Диденко на своей странице в соцсети.

«Стороны примирились, в связи с чем Н.Кучма подписал письменные заявления в адрес Алмалинского районного суда, а также к прокурору Алмалинского района г.Алматы об освобождении подсудимого от уголовной ответственности. (…) Последнее слово в этой истории должен сказать суд», — указал адвокат.

Напомним, гражданин Турции Али Демир обвинялся по ст.293 (хулиганство) УК РК.

Как сообщалось, в Алматы во время транспортировки пациента в центральную городскую клиническую больницу 18 сентября произошло нападение на водителя бригады подстанции №6 «Станции скорой медицинской помощи» г. Алматы.

Как уточнили в пресс-службе организации, машина службы «103» ехала по ул. Макатаева и между улицами Желтоксан и Наурызбай батыра водитель легкового автомобиля не пропустил «скорую». Отмечалось, что он вышел из машины, подошел к водителю бригады, начал оскорблять и применять силу, а затем нанес ему несколько ударов по лицу.