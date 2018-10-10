Астана. 10 октября. КазТАГ – Международный день энергосбережения намерены включить в перечень праздничных дат Казахстана, сообщается в проекте постановления правительства РК.

«В постановлении правительства РК от 31 октября июля 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» дополнить п. 42-1.: «42-1. День энергосбережения – 11 ноября», — говорится в представленном в среду документе.

Целью принятия проекта называется «ежегодное празднование мероприятия, пропаганда энегосбережения и повышения энергоэффективности».

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 24 октября.

Отметим, что сейчас международный день энергосбережения (International Day of Energy Saving) ежегодно отмечают около 20 стран. При этом, сама идея впервые была выдвинута именно в Казахстане – в апреле 2008 года с соответствующей инициативой выступила международная экологическая сеть «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии» (SPARE) на международном совещании координаторов SPARE. В том же году многие поддержавшие идею страны 11 ноября впервые отметили этот праздник.