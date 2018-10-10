Алматы. 10 октября. КазТАГ — Венгрия призвала Польшу и Австрию не принимать всемирный пакт ООН о миграции, пишут «Известия».

«Будапешт надеется, что Польша и Австрия не одобрят Всемирный пакт ООН о миграции», — заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, в Венгрии желают, чтобы поляки и австрийцы заняли по отношению к пакту о миграции позицию, схожую с американской и венгерской.

«Это самый плохой вариант ответа, который может последовать от ООН для решения миграционной проблемы», — добавил П.Сийярто. По мнению политика, миграционные процессы нужно не поощрять, а останавливать и устранять их причины.

Ранее 10 октября канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране с критической точки зрения оценивают многие пункты пакта о миграции. С.Курц пообещал сделать все возможное, чтобы Вена могла самостоятельно принимать решения по вопросу о миграционных процессах.

Напомним, 15 июля стало известно, что в ООН согласовали текст первого в истории глобального договора о миграции. Официально документ могут принять во время декабрьской конференции в Марокко. Договор, как ожидается, может стать ресурсом, который поможет найти золотую середину между соблюдением прав человека и обеспечением суверенитета государств. США отказались от участия в переговорах.