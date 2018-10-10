Лидеров мировых религий призвали помочь провести границу между религиозными ценностями и политической идеологией

Астана. 10 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Лидеры мировых и традиционных религий могли бы помочь в разграничении религиозных ценностей и политической идеологии, считает президент РК Нурсултан Назарбаев.

«До сих пор одной из глобальных проблем остается отсутствие доступного образования для всех. В мире 750 млн человек не умеют ни писать, ни читать. Нельзя преодолеть бедность, нищету без массового приобщения к знаниям и наукам. Именно образование является основой устойчивого иммунитета к идеям радикализма в любых его проявлениях. Здесь важное значение имеет религиозное образование. Сейчас его платформой активно пользуются различные псевдорелигиозные организации. Поэтому мировые и традиционные религии могли бы проводить работу по разделению религиозных ценностей от политических идеологий», — сказал Н.Назарбаев на съезде лидеров мировых и традиционных религий в среду.

Также он напомнил, что духовенство достаточно использует огромный потенциал, который заложен в стремлениях по обеспечению мира на земле, поэтому необходимо выходить на новый уровень взаимодействия.

«Речь идет о применении возможностей духовных лидеров, религиозных организаций для налаживания конструктивного диалога между конфликтующими сторонами. Предлагаю всем духовным лидерам обратиться к мировому сообществу, к людям, к государствам с призывом о мире и безопасности. Его можно было бы облечь в форму фетвы или других посланий, обращений, согласно практике каждой религии», — добавил президент РК.