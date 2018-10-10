Стремление к соперничеству между странами, а не сотрудничеству – тупиковый путь — Назарбаев

Астана. 10 октября. КазТАГ – Алтынай Кумисбек. Взаимное отчуждение и поиск поводов для соперничества между странами – тупиковый путь, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Мы уже 18 лет живем в третьем тысячелетии, но мир, благополучие и достаток так и не стали основной тенденцией развития человечества. Мировое сообщество не смогло выбраться из круга взаимного недоверия, неприязни и конфликтности. Мы видим, что положение не только не выправилось, но и ухудшилось. Между странами и политическими блоками возводятся новые стены, железные занавесы. И самое опасное – в умах и сердцах людей усиливается взаимная отчужденность. Огромные усилия брошены на то, чтобы искать поводы для соперничества, а не основы для сотрудничества. Скажем прямо, это – глубоко ошибочный, тупиковый путь», — сказал Н. Назарбаев на пленарном заседании VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий в среду.

По его словам, «мир вошел в турбулентное состояние».

«Всех нас — и политиков, и религиозных деятелей, не могут не беспокоить санкционные противостояния, межрелигиозные и внутрирелигиозные противоречия, торговые войны, загрязнение окружающей среды. Межцивилизационные конфликты выглядят абсурдно на фоне научно-технологического прогресса. Но именно сейчас формируется облик будущего человечества», — отметил президент.

Он подчеркнул, что сейчас главная цивилизационная проблема — в каком состоянии мы сможем передать нашу общую планету будущим поколениям.