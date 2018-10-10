Т62,1 млрд оплатил клиникам Астаны ФСМС с начала 2018 г.

Астана. 10 октября. КазТАГ — Т62,1 млрд оплатил клиникам Астаны НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) с начала 2018 года, сообщает пресс-служба НАО.

«С начала года в Астане Фондом медицинского страхования оплачено государственным и частным поставщикам Т62,1 млрд. Это порядка 72% от общей суммы договоров, которая составляет Т86,6 млрд», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

Отмечается, что на сегодня поставщиками городского филиала ФСМС являются 82 медицинские организации, с ними заключено 115 договоров по таким видам услуг, как стационарная помощь, первичная медико-санитарная помощь, консультативно-диагностическая помощь, скорая помощь, высокотехнологичные медицинские услуги и др. Из числа поставщиков 46 медицинских организаций являются частными. Это на 10 поставщиков больше, чем в прошлом году. С тремя частными медорганизациями был расторгнут договор. Все поставляемые услуги оказываются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

По словам директора филиала НАО «ФСМС» по городу Астана Н.Кабдыкапарова, оплата медицинским организациям производится в соответствии с графиком. Выделенных средств достаточно для покрытия операционных расходов медицинских организаций, в том числе для оплаты заработной платы сотрудников.