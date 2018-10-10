Мажилис одобрил ратификацию конвенции о применении «разумных» мер к пассажирам, угрожающим безопасности полетов

Астана. 10 октября. КазТАГ — Оксана Скибан. Депутаты мажилиса парламента РК на пленарном заседании палаты одобрили проект закона РК «О ратификации конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов и протокола, изменяющего конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов».

«В соответствии с конвенцией она будет применяться в отношении уголовных преступлений и актов, которые независимо от того, являются ли они преступлениями или нет, могут угрожать или угрожают безопасности воздушного судна, либо находящихся на его борту лиц или имущества, либо актов, которые создают угрозу поддержанию должного порядка и дисциплины на борту», — говорится в заключении профильного комитета мажилиса в среду.

Согласно протоколу, если командир воздушного судна имеет достаточные основания полагать, что лицо совершило или готовится совершить на борту воздушного судна преступление, он может применить к такому лицу разумные меры, включая ограничительные меры, которые необходимы для обеспечения безопасности воздушного судна либо находящихся на нем лиц или имущества; поддержания должного порядка и дисциплины на борту; предоставления ему возможности передать такое лицо компетентным органам и высадить.

«Командир воздушного судна может передать компетентным органам любого договаривающегося государства, на территории которого воздушное судно выполняет посадку, любое лицо, в отношении которого он имеет основания полагать, что оно совершило на борту воздушного судна акт, являющийся преступлением», — поясняется в заключении.

Данная конвенция и протокол совершены в Монреале в апреле 2014 года.