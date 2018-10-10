Названа причина передачи Дворца спорта им. Балуана Шолака в коммунальную собственность в Алматы

Алматы. 10 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Дворец спорта им. Балуана Шолака передан в коммунальную собственность в Алматы из-за утраты профильной деятельности, заявила руководитель управления финансов Алматы Айнур Кудайбергенова.

«Идет и процесс передачи новых объектов в коммунальную собственность. Так, в частности, в коммунальную собственность из республиканской были переданы такие крупные объекты Алматы, как Дворец спорта им. Балуана Шолака и роща Баума», — сказала А. Кудайбергенова на пресс-конференции в среду.

«Находившийся в республиканской собственности Дворец спорта им Балуана Шолака стал превращаться в торговую площадку – там проходили выставки, продажи и т.д. Сейчас в нем идет ремонт, после которого мы намерены усилить профильную деятельность дворца как спортивного объекта, а также разместить туристический хаб», — добавила А. Кудайбергенова.

Также она отметила, что в роще Баума проводится благоустройство территории, установка камер по ее периметру, посадка новых деревьев. Для передачи в комсобственность Ботанического сада необходимы изменения законодательства, соответствующий проект находится в парламенте. Но у нас есть договоренность с министерством образования и науки о передаче сада в собственность Алматы после того, как изменения будут приняты.