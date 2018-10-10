Своик про Назарбаева 10.10.2018 16:00 Лилия ИГЛИКОВА Политика 216 0 Насколько послание президента своевременно и актуально? Похожие материалы: На 2,5 суток отключат газоснабжение в четверг в одном из районов Алматы Центр Назарбаева по развитию межконфессионального диалога создадут в Астане Генсекретарь ОБСЕ подчеркнул вклад Назарбаева в разрешение региональных конфликтов «Молодая гвардия Назарбаева». «Россия-Казахстан-Санкции: границы совместных действий». «Гражданские активисты против акимата Алматы: что дальше?». «В палате частных судисполнителей раскол: два руководителя не могут договориться» Восстановить газоснабжение после пробивки пр. Назарбаева в Алматы обещают в среду