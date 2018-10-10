Алматы. 10 октября. КазТАГ – Названа сумма взятки, в получении которой подозревают начальника следственного изолятора в Алматы Руслана Джунусова, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ) РК.

«В отношении начальника спецучреждения ДУИС г. Алматы ЛА155/18 Р. Джунусова проводится расследование по ч. 2 ст. 366 (получение взятки) УК РК. Расследование ведется по факту получения Р. Джунусовым денежных средств в размере Т300 тыс. за организацию свидания следственно-арестованному с гражданином РК и создание ему благоприятных условий содержания в ЛА155/18», — сообщили в среду в КНБ РК, отвечая на официальный запрос МИА КазТАГ.

Согласно ответу, Р. Джунусов содержится сейчас в одном из учреждений спецслужб.

«С санкции межрайонного специализированного суда г. Алматы избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца с его водворением в следственный изолятор ДКНБ РК по г. Алматы. Проводятся следственные мероприятия», — уточнили в комитете нацбезопасности.

Напомним, 1 октября МИА КазТАГ со ссылкой на собственный информированный источник сообщило, что 28 сентября сотрудники КНБ РК задержали по подозрению в получении взятки начальника следственного изолятора Алматы (СИ 18) Руслана Джунусова и его дежурного помощника. Позже информацию о задержании подтвердил официальный представитель министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев, а 2 октября стало известно, что Р. Джунусов взят под стражу сроком на 2 месяца.