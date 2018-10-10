Т527 млрд составил скорректированный бюджет Алматы на 2018 г.

Алматы. 10 октября. КазТАГ – Владимир Радионов. Т527 млрд составил скорректированный бюджет Алматы на 2018 год, проинформировала руководитель управления финансов Алматы Айнур Кудайбергенова.

«Скорректированный бюджет города на 2018 год составляет Т527 млрд, на 1 октября доходы поступили в размере Т422,6 млрд, расходы составили 367,4 млрд», — сказала А.Кудайбергенова на пресс-конференции в среду.

По ее данным, в Алматы «нет проблем с исполнением бюджета, задержек по проведению госзакупок и прочего».

«Объективно есть задержки в освоении Т1,4 млрд, направленных на выкуп земельных участков под строительство дорожных развязок и пробивку ряда улиц – там идут судебные разбирательства», — уточнила А.Кудайбергенова.

Напомним, бюджет Алматы, принятый на XXV сессии гормаслихата в декабре 2017 г., составлял Т431,2 млрд.