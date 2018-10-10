Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане должен стать инструментом в решении застарелых проблем

Астана. 10 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Астанинские съезды мировых и традиционных религий должны стать эффективным инструментом в решении застарелых проблем, заявил председатель сената парламента РК – руководитель секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий Касым-Жомарт Токаев.

«Сирийский конфликт, массовые убийства верующих, разрушения культовых сооружений, религиозных объектов и памятников всемирного наследия в различных регионах мира является очередным вызовом глобальной стабильности и безопасности. Забвению подвергается устав ООН, который запрещает использование силы или угрозы, ее применение в отношении территориальной целостности и политической независимости любого государства. На фоне этих сложных, тревожных процессов астанинские съезды мировых и традиционных религий должны стать эффективным инструментом в решении застарелых проблем», — сказал К.-Ж. Токаев в ходе VI съезда лидеров мировых и традиционных религий в среду.

Он напомнил, что несмотря на принимаемые международным сообществом меры по предотвращению терроризма, еще есть те, кто «прикрываются религиозными лозунгами и не прекращают свой злонамеренный проект дестабилизации ситуации в мире путем культивации идеологии ненависти».

«Учитывая, что международный терроризм и насильственный экстремизм сегодня продолжает оставаться одним из самых главных и острых вызовов глобальному миру и безопасности, совет религиозных лидеров мог бы содействовать политическим лидерам мира преодолеть усиливающиеся противоречия мировой политики», — добавил руководитель секретариата съезда.

Он напомнил, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказал идею создания глобальной контртеррористической коалиции сети государств под эгидой ООН, а в качестве основы для формирования коалиции в политическом обращении государствам-членам совбеза ООН в связи с непостоянным членством в совбезе Казахстана главой государства было предложено разработать кодекс поведения по достижению мира свободного от терроризма.

«28 сентября в завершении недели высокого уровня генеральной ассамблеи ООН большинство государств-членов присоединились к этому документу. Совет религиозных лидеров мог бы взять кодекс за основу при выработке соответствующих предложений мировых религиозных и политических лидеров по упреждению угроз терроризма. Именно на эти меры мы планируем направить в межсъездовский период деятельность секретариата съезда», — заключил К.-Ж. Токаев.

Напомним, в Астане проходит VI съезд лидеров мировых и традиционных религий.