Астана. 10 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. VII съезд лидеров мировых и традиционных религий может пройти в 2021 году в Астане, сказал председатель сената парламента РК – руководитель секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий Касым-Жомарт Токаев.

«Традиционно в рамках нашего совета 5-й пункт – это утверждение сроков проведения 4-го заседания совета религиозных лидеров и утверждение сроков проведения следующего съезда лидеров мировых и традиционных религий. Соответственно мы предварительно согласовали эту дату на XVII заседании секретариата, что было подтверждено вашими представителями, так что VII съезд будет через 3 года, в 2021 году», — сказал К-Ж. Токаев в ходе съезда лидеров мировых и традиционных религий в среду.

Напомним, 10 октября в Астане начался VI съезд лидеров мировых и традиционных религий. Работа съезда началась с заседания совета религиозных лидеров.

На 11 октября запланированы секционные заседания.

В работе съезда принимают участие более 80 делегаций, включая духовных лидеров ключевых конфессий – ислама, православия, католицизма, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, синтоизма, зороастризма, а также представителей религиозных и общественных организаций. Также в дискуссии будут участвовать политические деятели, в том числе генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, высокий представитель Альянса цивилизаций Насир Абдулазиз аль-Насер, генеральный секретарь всемирной конференции «Религии за мир» Уильям Вендл и находящийся в Астане с официальным визитом президент Сербии Александр Вучич.