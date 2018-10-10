Осужденный за драку у бара «Чукотка» Александр Кузнецов улетел в Турцию

Алматы. 10 октября. КазТАГ – Динара Жаркеева. Осужденный за драку у бара «Чукотка» Александр Кузнецов покинул Казахстан и улетел в Стамбул, сообщил сотрудник РУВД Бостандыкского района в суде.

«Установлено, что А. Кузнецов 13 августа текущего года пересек границу Казахстана — вылетел с аэропорта Алматы авиакомпанией Turkish airlines рейсом Алматы-Стамбул и обратно не возвращался», — сказал сотрудник РУВД.

Как сообщили соседи осужденного, А. Кузнецов не появлялся дома с момента замены наказания на штраф. По опросу мамы осужденного, А. Кузнецов проживал после освобождения на съемной квартире. Адрес арендованной квартиры полицейские не установили.

По словам адвоката осужденного Алмы Мусиной, в материалах дела отсутствует письменный опрос матери осужденного. Также в деле имеется рапорт полицейских, которые выезжали в дом А. Кузнецова, документ датирован 7 августа, хотя постановление апелляционного суда вынесено 14 августа.

«Прошу представить дополнительные материалы»,- сказала А. Мусина.

Суд отложил заседание и решил вызвать в качестве свидетеля мать осужденного.

Напомним, драка у бара «Чукотка», в результате которой погиб Сырым Мураткалиев, произошла в марте 2015 года.

29 июня 2015 года суд первой инстанции признал А. Кузнецова виновным по ч. 1 ст. 104 (причинение смерти по неосторожности) УК РК и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

29 октября 2016 года суд апелляционной инстанции отменил приговор и признал А. Кузнецова виновным по ч. 3 ст. 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

2 июля 2018 года А. Кузнецов вышел на свободу. Суд заменил неотбытый срок – 5 лет лишения свободы на штраф из расчета 1 МРП за 4 дня лишения свободы, что составляет в сумме Т1 097 281. Однако 14 августа стало известно, что постановлением Капшагайского городского суда от 14 июня замена неотбытого наказания А. Кузнецова на штраф была отменена. Таким образом суд постановил вернуть мужчину в колонию для отбытия наказания по приговору суда.

В день вступления в законную силу постановления о возвращении А. Кузнецова в колонию, он, предположительно, покинул страну.