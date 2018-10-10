«Происходит заметное омоложение политической элиты страны». «Правительство Казахстана не примет во внимание предложения, выдвинутые общественностью по реформе МВД». «Жуткий прогноз по землетрясениям». «Коррупционеров и педофилов – к стенке?»

Сетевой Казахстан 10 октября 2018г.

IA — CENTR . RU . «Султанбек Султангалиев: Новая конструкция власти в РК выглядит более стабильной с учетом рисков «транзита»» — Во-первых, происходит заметное омоложение политической элиты страны. Можно сказать, что мы являемся очевидцами прихода во власть третьей волны гвардии Нурсултана НАЗАРБАЕВА. И именно этим относительно молодым людям, но уже имеющим солидный опыт работы на ответственных высоких должностях в системе исполнительной власти, предстоит играть значительную роль в общественно-политической жизни страны в ближайшее, как минимум, десятилетие. Во-вторых, полным ходом идет подготовка к переустройству внутренних механизмов разделения властных полномочий, прежде всего между Администрацией президента и Советом Безопасности, который из консультативно-совещательного органа будет трансформирован в соответствии с изменившимся законодательством в один из краеугольных камней реформируемой политической системы.

EXCLUSIVE . KZ . «Правительство Казахстана не примет во внимание предложения, выдвинутые общественностью по реформе МВД» — Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ передал все полномочия по реформе работы правоохранительных органов министру внутренних дел Калмуханбету КАСЫМОВУ. На заявления общественности, которые нашли отражение в документе «Новая полиция Казахстана», в правительстве отписались в виде СМС.

TIME . KZ . «Правительство — президенту: Мы видим ориентир!» — Вчера на заседании кабмина обсужден и принят общенациональный план реализации инициатив главы государства, озвученных в его Послании народу. О том, какие шаги будут предприниматься для реализации поручений главы государства, рассказал министр национальной экономики Тимур СУЛЕЙМЕНОВ. Так, во исполнение задачи по росту доходов населения примут аж семь законов. В рамках третьей задачи “Создание комфортной среды проживания” предусмотрены 22 мероприятия и разработка пяти законов. Не на шутку возьмутся и за правоохранительные органы: намечено разработать “Дорожную карту” по модернизации органов внутренних дел, предусматривающую внедрение нового современного формата работы с населением и обеспечение системами мониторинга общественной безопасности. Будет продолжена дальнейшая модернизация судебной системы через внедрение современных форматов работы судов и передовых электронных сервисов, сокращение излишних судебных процедур.

«Плюрализм в одном органе или О некоторых странностях прокурорского реагирования» — Восемь долгих месяцев потратили лучшие сыскари криминальной полиции ДВД Алматы на поимку 40-летнего Ивана КИРИЧЕКА, подозреваемого в совершении особо крупного мошенничества, связанного с криптовалютой. По словам потерпевших, особое рвение в розыске предприимчивого дельца стражи правопорядка проявили только после публикации в нашей газете (см. “Заблокированный блокчейн”, “Время” от 30. 8. 2018 г.).

«Газовый облом» — Семьдесят восемь жителей частного сектора Текели взяли заем для газификации домов, поверив обещаниям газовиков, что скоро они смогут с угля перейти на голубое топливо. Однако подключиться к газу горожанам оказалось не так просто: у подрядчика не все в порядке с документами.

CARAVAN . KZ . «Эксперт-сейсмолог сделал жуткий прогноз по землетрясениям в Казахстане на ближайшее время» — Корреспондент поговорил с руководителем биофизической и сейсмической службы прогноза профессором КазНУ имени Аль-Фараби Виктором ИНЮШИНЫМ, который поделился своими прогнозами на ближайшее время — Самый страшный период для Казахстана выпадает как раз на 2019-2020 годы, я так считаю. Если считать временной ритм, то все это как раз совпадает. 100 лет назад была страшная ситуация в Европе, в России. До конца года Алматы пронесет, но активность вокруг мегаполиса будет расти. Она вызовет беспокойство, ряд заболеваний, различные аномалии и пр. Если предупреждений не будет хотя бы за сутки или за день, даже за несколько часов, мы потеряем около 200-300 тысяч человек в Алматы. И это при всего 8-балльном землетрясении. За счет чего это может произойти? За счет паники, пожаров и прочих явлений. Но даже предупреждение за 10-25 дней до опасности даст возможность спасти хотя бы 200-300 тысяч человек. А при 9-балльном землетрясении возможное количество жертв может достигнуть полумиллиона. Для Алматы это очень тяжело.

CAMONITOR . KZ . «Способствует ли Нацбанк выводу капитала из Казахстана?» — Известный казахстанский экономист Мурат ТЕМИРХАНОВ в рамках аналитической записки, представленной аналитической группой Halyk Finance, сделал достаточно громкое утверждение, что нынешняя политика Национального банка активно способствует тому, что нефтяные экспортеры активно выводят деньги из страны. Возможно, они были бы и рады держать деньги в Казахстане, но условия, которые создал регулятор, стимулируют вывоз… Артем АВИНОВ, ведущий аналитик ГК TeleTrade: «Получение кредитования более выгодно именно в валюте и в иностранной юрисдикции, так как позволяет получить более низкую процентную ставку по кредиту». Артем ДЕЕВ, ведущий аналитик Amarkets: «Размещение депозитов на счетах зарубежных банков свидетельствует о недоверии к национальной системе банковского сбережения». Алексей КОРЕНЕВ, аналитик ГК «Финам»: «Капиталы стремительно перетекают из экономик развивающихся стран в экономики высокоразвитых».

KAPITAL . KZ . «ЕНПФ: Между мандатом и свободой» — Отсутствие каких-либо результатов, связанных с передачей средств ЕНПФ в управление казахстанским частным компаниям, как оказалось, наблюдается не из-за каких-то чисто бюрократических сложностей, а концептуальных разногласий о том, как должен выглядеть процесс появления альтернативных игроков. Консультации Нацбанка с рынком по этому вопросу не привели пока к формированию единого видения, хотя преобладающими оценками остаются все же ожидания, что компромиссные подходы будут найдены и процесс появления частных казахстанских управляющих начнется в 2019 году.

FORBES . KZ . «Газовой отрасли нужна самостоятельность» — Превращение «КазТрансГаза» в самостоятельную компанию по аналогии Газпрома в России, которая полностью занималась бы вопросами всей газовой сферы: от добычи и транспортировки газа до международного транзита и экспорта, является интересной идеей, считает аналитик Досым САТПАЕВ.

«Почему Арманжан Байтасов возглавил правление Forbes Russia» — Как мы уже сообщали, в августе 2018 журнала Forbes Russia сменил владельца — новым собственником стал бизнесмен Магомед МУСАЕВ. Издателем Forbes в этой стране назначена Наталья Гандурина, главным редактором стал Николай Мазурин, а Николай Усков вернулся на новую позицию редакционного директора. При этом в должность председателя правления Forbes Russia вступил казахстанский бизнесмен, издатель Forbes Kazakhstan и Forbes Georgia Арманжан БАЙТАСОВ.

365 INFO . KZ . «Городской образ жизни разрывает родственные связи казахов» — Социолог Тимур АЙСАУТОВ — Поддерживать связи нелегко, поэтому сейчас происходит некий «надлом». Формируется новый тип казахов, которые отходят от старых привычек. И это касается не только отказов от тоев, проявляется это даже в привычке питаться. Если сельчане в основном ежедневно готовят и едят дома, сидя всей семьей за большим дастарханом, то городские домой приходят только вечером, фактически только спать… Но сегодня нет гарантии, что с хорошим образованием обязательно будет работа по специальности. Не гарантирует высокого заработка и честный труд. Все это усиливает расслоение общества и увеличивает взаимные претензии. А в условиях урбанизации и цифровизации все это только ускоряется.

REZONANS . KZ . «Коррупционеров и педофилов – к стенке? Смертная казнь: «за» и «против»» — В Казахстане без малого 15 лет (с 1 января 2004 года) действует мораторий на смертную казнь. Однако споры на эту – стоило это делать или не стоило – продолжаются в обществе до сих пор. В том числе и среди ученых-юристов — Мораторий на смертную казнь обусловлен рядом требований, выдвинутых развитыми европейскими странами в обмен на экономическую помощь и инвестиции, — утверждает доктор юридических наук, профессор (Гуманитарный университет им. Д.Кунаева) Эркин ДУЙСЕНОВ. — Итогом своеобразного торга стала гуманизация нашего общества, сказавшаяся на смягчении уголовного наказания за совершение целого ряда серьезных преступлений.

AZATTYQ . ORG . «Запреты для осужденных по статье 174 и попытки их оспорить» — Отбывшие тюремные сроки по обвинению в «возбуждении розни» — в последние годы по этой статье в Казахстане были осуждены десятки активистов — сталкиваются не только с недоступностью банковских и страховых услуг, но даже с невозможностью заложить личные вещи в ломбарде. Попытки правозащитников оспорить законность ограничений пока не увенчались успехом. Суд не стал рассматривать иски. Правозащитники обратились в кассационную инстанцию.

MATRITCA . KZ . Куат ДОМБАЙ – «Куда мы катимся и в кого мы превратимся?!» — Большой вопрос в каком информационном мире мы живем, как получаем информацию и как она на нас (население, народ) влияет? Ведь если мы станем получать, видеть, слушать только то, что хотим слушать и видеть, то куда мы катимся и в кого мы превратимся. Большой вопрос. Плюс, в тот момент когда мы поверим, что смотрим и видим только то, что хотим, тогда кто-то непременно захочет этим воспользоваться. Более того, это может быть даже не человек или компании, которые хотят продать нам свой товар, а роботы. Принцип, что доверие это продаваемый товар, данные ИТ тенденции не отменяют, а наоборот лишь укрепляют.

***

© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.