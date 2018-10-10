Астана. 10 октября. КазТАГ — Сильный ветер с мокрым снегом прогнозируют синоптики в нескольких регионах Казахстана, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

«11 октября в Акмолинской области ожидается юго-западный ветер ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, днем местами порывы 25 м/с», — говорится в штормовом предупреждении.

В Астане 12-13 октября ожидаются осадки (дождь с переходом в мокрый снег). 11-12 октября ожидается юго-западный ветер 15-20 м/с.

Кроме того, осадки и сильный ветер на этой неделе прогнозируются еще в нескольких регионах РК.

«12-13 октября в Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях, 13 октября в Павлодарской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег). Ветер юго-западный с переходом в северо-западный местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Понижение температуры воздуха днем до 3-10 тепла», — указано в информации.