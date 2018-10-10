Астана. 10 октября. КазТАГ – Дожди с переходом в снег и похолодание ожидаются с четверга по субботу в северной половине Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В предстоящие трое суток в северной половине Казахстана ожидается ненастная погода с дождями, переходящими в снег и похолодание. Если 11 октября дневная температура еще +13+20, то 13 октября она уже будет не выше 0+8, а ночная 0-5», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 11-13 октября.

По словам синоптиков, такая погода будет связана с арктическим холодным фронтом, смещающимся на территорию страны с северных районов европейской части России.

«На юге, юго-востоке и востоке Казахстана влияние холодного фронта ожидается днем 12 и 13 октября, здесь пока дождь, но в горах дожди будут переходить в снег», — сказано в сообщении.