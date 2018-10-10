Франция готовится к масштабным перестановкам в правительстве

Алматы. 10 октября. КазТАГ – В правительстве Франции ожидаются масштабные перестановки, о которых объявят после возвращения главы государства Эммануэля Макрона из Армении, пишет газета Le Figaro.

Ожидается, что информацию об изменениях в кабинете министров огласят не раньше 12 октября. «Будут те, кто придет на замену, будут те, кто уйдет, а будут те, кто изменит свою деятельность внутри правительства», — цитируют «Известия» собеседника Le Figaro в Елисейском дворце.

Согласно информации источников, премьер-министр Франции Эдуар Филипи сохранит свой пост. Сейчас он параллельно исполняет обязанности главы МВД Жерара Колона, который ушел в отставку в начале октября. Местная пресса интерпретировала уход министра внутренних дел как начало серьезного политического кризиса в стране, так как Ж. Колон считался ключевым сторонником Э.Макрона в правительстве.

Напомним, 9 октября жители французских городов вышли на демонстрации против социальной политики главы государства. В частности, в Париже на митинги, по данным полиции, вышли не менее 11,5 тыс. человек, организаторы заявляют о 50 тыс. участников. В какой-то момент акция переросла в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, которые применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Э. Макрон стал президентом страны в мае 2017 года. С момента прихода к власти он принял ряд внутриполитических мер, в частности затрагивающих работу кабмина. За последние месяцы его рейтинги упали до самых низких уровней.

«Наибольшее негодование граждан вызвано реформой трудового кодекса, законопроектами об иммигрантах, об ограничении скорости движения транспорта, а также об увеличении единого социального налога. Последняя инициатива серьезно ударит по пенсионерам, так как примерно 60% пожилых французов, чья пенсия превышает €1,2 тыс., должны будут платить повышенный налог. Таким образом, правительство намерено избавить работников частного сектора от сбора на безработицу», — говорится в статье.