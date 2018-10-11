Биржевые индексы США продемонстрировали резкое падение

Алматы. 11 октября. КазТАГ – Сергей Зелепухин. На биржевых площадках в США в среду зафиксировано значительное падение основных фондовых индексов, свидетельствуют данные торгов.

В наибольшем минусе оказался индекс высокотехнологичной биржи Nasdaq 100. К концу торгов снижение индекса составило 4,44% или 327,12 пунктов. Следом идет индекс биотехнологических и фармацевтических компаний Nasdaq, который обвалился на 4,08% или на 315,97 пунктов.

Индекс 500 избранных акционерных компаний — S&P 500 снизился на 3,29%, до 2785,68 пунктов, тогда как индекс промышленных компаний Dow Jones упал на 3,15%.

Как отмечает агентство Bloomberg, снижение фондовых индексов стало самым значительным за последнее время. Причем падение отдельных индексов наблюдается уже не первый день. Например, пятидневное пике S&P 500 оказалось самым продолжительным с ноября 2016 года и победы Дональда Трампа на выборах президента США. В свою очередь Dow Jones в последний раз так сильно падал в феврале 2018 года.

Главными причинами столь резкого снижения американских фондовых индексов, по мнению Bloomberg, стали ожидания инвесторов негативных последствий от торговой войны США с Китаем, а также рост доходности американских казначейских облигаций, который спровоцировал вывод инвесторами средств с бирж.