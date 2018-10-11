Астана. 11 октября. КазТАГ – Лишь на севере и северо-западе Казахстана в четверг ожидаются осадки, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь на севере и северо-западе республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды с осадками. Местами по республике будет наблюдаться туман, усиление ветра», — говорится в прогнозе синоптиков.

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с, +15+17. Неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха не ожидаются.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, днем +15+17.

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях ожидается дождь, усиление ветра 15-20, днем местами 23-28 м/с, +11+16, +8+13.

В Акмолинской области ночью местами, днем на большей части также дождь, усилится ветер 15-20, днем местами порывы 25 м/с, +13+18.

В Павлодарской, ночью и утром в Западно-Казахстанской областях ожидается погода без осадков, местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, +13+18 аналогично в двух регионах.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22 м/с, без осадков, +15+20.

В Туркестанской, ночью и утром в Карагандинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, +16+21, +14+19, +16+21, +13+18 соответственно.

В Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях погода без осадков, +15+20, +20+25, +17+22.

В Актюбинском регионе прогнозируют дождь, +7+12.

В Мангистауской, местами в Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки, на основании синоптических прогнозов, на реках Республики значительные изменения не ожидаются. На реке Сырдария в пределах Кызылординской области будут наблюдаться дальнейшие колебания уровней воды за счет руслового регулирования.