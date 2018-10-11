В Лондоне расследуют источники дохода супруги экс-главы Международного банка Азербайджана, в который были вложены $250 млн из активов ЕНПФ РК

Алматы. 11 октября. КазТАГ — В Лондоне начался суд об источниках дохода Замиры Хаджиевой — супруги главы Международного банка Азербайджана, в который были вложены $250 млн из активов ЕНПФ РК, сообщает Русская служба BBC.

«Слушания по делу З.Хаджиевой начались в Высоком суде Лондона в июле. От женщины требовали объяснений по поводу двух объектов недвижимости — дома стоимостью 11,5 млн фунтов стерлингов в престижном лондонском районе Найтсбридж, а также земельного участка рядом с городом Аскот, приобретенного за 10,5 млн фунтов», — говорится в сообщении в четверг.

Поясняется, что, если З.Хаджиева не сможет объяснить происхождение денег для покупки недвижимости и земельного участка, имущество может быть конфисковано.

Между тем З.Хаджиева — супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был заочно приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинениям растрате и мошенничестве.

Д.Хаджиев отвергал все обвинения. На слушаниях в Лондоне супруги назвали их несправедливыми. Адвокаты Хаджиевой заявили, что сам факт запроса со стороны NCA не означает, что она или ее муж совершили какое-либо преступление.

В свою очередь, юристы NCA утверждали, что расходы Хаджиевых значительно превышают заработок Д. Хаджиева в Международном банке Азербайджана.

«В ходе слушаний в Лондоне также выяснилось, что З. Хаджиева вела в Лондоне роскошный образ жизни. В частности, как говорится в документах суда, она летала на бизнес-джетах, а за последние 10 лет потратила в лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов», — указывается в сообщении.

Отмечается, что закон, позволяющий в Великобритании делать запросы о происхождении доходов, был принят для борьбы с коррумпированными иностранными чиновниками и отмыванием денег в стране. В соответствии с новым законом подозреваемые должны подробно объяснить происхождение денег.

Как сообщалось ранее, в облигации ставшего проблемным Международного банка Азербайджана в октябре 2014 года Национальным банком Казахстана было вложено $250 млн из активов ЕНПФ. Срок обращения этих бумаг был рассчитан на 10 лет с купонной ставкой 8,25% годовых.