Алматы. 11 октября. КазТАГ — Искусственное мясо создали российские ученые, сообщают «Известия».

«Ученые из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге вырастили искусственное мясо в пробирке. (…) Под искусственным подразумевают продукт, выращиваемый в виде клеток, который никогда не был частью животного. Такое мясо не предполагает применения методов генной инженерии. По словам специалистов, получение исходных клеток от животных необходимо лишь один раз, после чего клетки «культивируют» себя самостоятельно», — говорится в сообщении в пятницу.

По мнению экспертов, до массового производства искусственного мяса еще далеко. Кроме того, оно повлечет увеличение добавок искусственных гормонов в биологическую культуру.

Также специалисты опасаются, что выращивание мяса в пробирках приведет к запущению пастбищ и разорению работников ферм.

Как поясняется, необходимость в выращивании искусственного мяса в пробирке возникла в связи с угрозой продовольственного кризиса на фоне роста населения Земли. При этом в мире отмечается увеличенное потребление мяса.