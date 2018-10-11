Сирия не получит от США ни доллара на восстановление, пока Иран не покинет страну

Алматы. 11 октября. КазТАГ — Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты не будут оказывать помощь в восстановлении Сирии до тех пор, пока в стране присутствуют иранские военные, пишет «Коммерсант».

«Задача по выдворению иранских ВС лежит на сирийском правительстве, ответственном за их присутствие», — приводит AFP слова М. Помпео.

«Пока Сирия не гарантирует полный вывод поддерживаемых Ираном войск, она не получит ни доллара от США на восстановление», — отметил госсекретарь.

Как отмечается, ранее сообщалось о секретной директиве ООН, в которой говорится, что организация сможет содействовать восстановлению Сирии только после того, как в этой стране сменится власть.