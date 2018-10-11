Трамп и Путин вновь могут встретиться в Финляндии в начале 2019 г.

Алматы. 11 октября. КазТАГ — Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин вновь могут встретиться в Финляндии в начале 2019 года, сообщает «Коммерсант».

«Д. Трамп и В. Путин могут встретиться в Финляндии на Арктическом саммите. Д. Трамп примет решение об участии в саммите после промежуточных выборов в конгресс США, которые состоятся 6 ноября. (…) О готовности принять участие в Арктическом саммите В. Путин сказал в августе во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте», — приводится информация финского издания Helsingin Sanomat, ссылающегося на источники.

При этом дата проведения Арктического саммита пока не определена. Финляндия рассматривает различные даты, в том числе 14 февраля. Решение о сроках может быть принято на встрече министерской группы правительства по внешней политике в конце недели.

Как отмечается, ранее Д. Трамп подтвердил желание встретиться с В. Путиным. Он говорил о желании новой встречи с президентом России и после саммита в Хельсинки. Прошедший там 16 июля саммит стал первой полноформатной двусторонней встречей президентов двух стран. Совместного коммюнике по итогам переговоров принято не было.