Курс продажи доллара США в обменниках Алматы достиг Т374,5, Астаны и Шымкента — Т373 и Т375

Алматы. 11 октября. КазТАГ – Курс продажи доллара США в пунктах обмена валют в Алматы достиг Т374,5, Астаны и Шымкента — Т373 и Т375, сообщает Kurs.kz.

По состоянию на 11 октября максимальный курс доллара США при покупке в обменных пунктах Астаны составил Т368, а продажи – Т373

В Алматы максимальный курс американской валюты при покупке составляет Т371, продажи – Т374,5.

В Шымкенте максимальный курс покупки доллара равен Т369, а продажи – Т375.

Официальный курс доллара, опубликованный на сайте Национального банка РК, равен Т368,7 за $1.