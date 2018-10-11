Мигрантам запретят жить в мегаполисах Австралии

Алматы. 11 октября. КазТАГ — В Австралии намерены ввести запрет, направленный на ограничение числа мигрантов в крупных городах, сообщает Lenta.ru.

«Правительство рассматривает возможность запретить некоторым из прибывших гастарбайтеров проживать в Сиднее, Мельбурне и Брисбене. Это необходимо, чтобы снизить нагрузку на самые крупные в стране населенные пункты», — заявил министр городской инфраструктуры и народонаселения Алан Тудж.

Как сообщается, в 2017 году в Австралию прибыло 186 тыс. мигрантов. Почти 70% из них получили визу как квалифицированные специалисты, при этом практически все они обосновались в Сиднее и Мельбурне.

Новый план будет касаться примерно 40% приезжих, имеющих квалификацию и ищущих работу непосредственно по прибытии. Им на выбор для жилья будут предлагать пять городов — Дарвин, Перт, Хобарт, Аделаиду и Канберру. Других подробностей А.Тудж не предоставил.

В то же время министр отметил, что обсуждается применение различных стимулов.

«Может быть поставлено определенное условие для выдачи визы, к примеру, проживание на территории конкретного региона в течение по меньшей мере нескольких лет», — пояснил он.

Ограничения не будут касаться мигрантов, приезжающих по договоренности с работодателями: они смогут проживать там, где это необходимо для компании. Кроме того, запрет не будет действовать для прибывающих по программе воссоединения семьи, в том числе для супругов граждан Австралии.