Назарбаев подписал закон о сотрудничестве с Иорданией в области гражданской обороны и ликвидации ЧС

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Астана. 11 октября. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о сотрудничестве с Иорданией в области гражданской обороны и ликвидации ЧС, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон РК «О ратификации соглашения между правительством РК и правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — сообщили в Акорде в четверг.

Напомним, закон РК «О ратификации соглашения между правительством Казахстана и Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» был принят парламентом 27 сентября. Как отмечалось, соглашением предусматривается оказание взаимной помощи при ликвидации чрезвычайных ситуации, определяются формы сотрудничества, виды помощи, условия пресечения государственной границы и режим пребывания на территории государства, ввоз и вывоз снаряжения и спасательных средств, а также порядок возмещение ущерба.

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