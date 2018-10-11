Экипаж «Союза» могут эвакуировать в Жезказган или Байконур, потом в Москву

Алматы. 11 октября. КазТАГ — Экипаж корабля «Союз МС-10» может быть эвакуирован в Жезказган или Байконур, после этого в Москву, сообщает ТАСС.

«Экипаж корабля «Союз МС-10» может быть эвакуирован либо в г. Жезказган, либо в г. Байконур. После этого он будет доставлен в Москву», — сказал собеседник агентства на Байконуре.

Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» в четверг стартовала с первой стартовой площадки Байконура («Гагаринский старт»), пуск был выполнен в 14.40 по времени Астаны. На борту корабля, направившегося к Международной космической станции (МКС), находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир «Союза МС-10») и астронавт NASA Ник Хейг.

Во время полета ракеты «Союз» произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. Пилотируемый корабль «Союз МС-10» после аварии ракеты «Союз-ФГ» сел в степи Казахстана. На место посадки космонавтов уже прибыли спасатели и медики.

Между тем для поиска экипажа с аэродромов Жезказгана, Байконура и Караганды вылетели четыре вертолета Ми-8 Центрального военного округа, на борту которых находятся спасатели и медики.