Осадки, похолодание и сильный ветер ожидаются в пяти областях Казахстана в выходные дни

Астана. 11 октября. КазТАГ — Осадки, похолодание и сильный ветер ожидаются в пяти областях Казахстана 13-14 октября, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«13-14 октября в Туркестанской, 14 октября в Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки, в горных районах сильные (дождь с переходом в снег). 13 октября в Жамбылской области ожидается юго-западный ветер местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, на юго-западе 30 м/с и более. 14 октября понижение температуры воздуха днем до 5-10 тепла», — говорится в штормовом предупреждении в четверг.

Также сообщается, что 13 октября в Кызылординской области местами ожидается северо-западный ветер 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более.

«Вероятность шторма 85-90%», — отметили синоптики.