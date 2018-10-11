Место падения первой и второй ступеней ракеты «Союз МС-10» еще не определено

Астана. 11 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Место падения первой и второй ступеней ракеты «Союз МС-10» после аварийного запуска с Байконура в четверг еще не определено, сообщил председатель комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер.

«Падение первой и второй ступени космического корабля еще не определено. Этой же информацией владеет российская сторона», — сказал В.Беккер на пресс-конференции в четверг.

По его словам, ориентировочная зона падения — Карагандинская область, район Балхаша. Населенных пунктов рядом нет. Если бы части космического корабля упали на населенные пункты, то информация уже пришла бы, полагает он.

Как уточнил представитель КЧС, внештатная ситуация произошла на 12-й секунде полета. Он напомнил, что космонавты произвели отделение спасательной капсулы и приземлились ориентировочно в 25 км от Жезказгана. Состояние экипажа удовлетворительное.

Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» в четверг, 11 октября, стартовала с первой стартовой площадки Байконура («Гагаринский старт»), пуск был выполнен в 14.40 по времени Астаны. На борту корабля, направившегося к международной космической станции (МКС), находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир «Союза МС-10») и астронавт NASA Ник Хейг.

Во время полета ракеты «Союз» произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. Пилотируемый корабль «Союз МС-10» после аварии ракеты «Союз-ФГ» сел в степи Казахстана. На место посадки космонавтов уже прибыли спасатели и медики.

Также сообщалось, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отправился на место приземления «Союз МС-10» после аварийного запуска с Байконура.