Первый в Казахстане завод по производству глютена и крахмала открыт в СКО

Петропавловск. 11 октября. КазТАГ – Первый в Казахстане завод по производству глютена и крахмала открыт в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

«По истечении 8 лет начинается новая жизнь крупного интересного проекта. Таких заводов в мире немного, в Казахстане он единственный. Если раньше мы такую необходимую продукцию – глютен и крахмал – импортировали, то сейчас полностью закрываем все потребности страны продукцией, которая будет выпускаться здесь. Кроме того, мы будем экспортировать ее в Европу и страны Центрально-Азиатского региона», — сказал на церемонии открытия предприятия аким СКО Кумар Аксакалов.

Завод по глубокой переработке зерна – ТОО «BioОperations» мощностью 82 тыс. тонн в год открыт на базе простаивавшего 8 лет бывшего завода «Биохим» в Тайыншинском районе. На предприятии начал работать цех по производству клейковины и крахмала, а также планируется восстановление цеха по производству биоэтанола мощностью 10 тыс. тонн в год.

По словам акима, ТОО «Bioline KZ» инвестировало в проект порядка Т5,5 млрд.

«Следующий этап – получение биоэтанола. Оборудование уже заказано, на будущий год будем получать биоэтанол, так необходимый для нашей страны, поскольку вопросы экологии с каждым годом все актуальнее, и на НПЗ, которые выпускают бензин, очень нужен биоэтанол. Кроме того, здесь возобновили в полной мере работу свинокомплекса, приобрели 2 тыс. голов породного скота, на будущий год доведем до 30 тыс. голов. Мясокомбинат, который много лет назад был построен, но так и не запущен, восстановлен, и на будущий год начнет работать», — проинформировал глава региона.

Как рассказал генеральный директор Bioline KZ Алихан Талгатбек, учитывая большую специфичность и сложность восстановления предприятия, модернизацию разделили на три этапа. В рамках первых двух этапов, рассчитанных на 2017-2018 годы, запущен мельничный комплекс по производству муки, и вот теперь – завод по производству крахмала и клейковины.

«Третий этап – производство биоэтанола – будет реализован в 2019 году, на его реализацию запланировано порядка Т6 млрд инвестиций. Биоэтанол – это продукт, призванный заменить токсичный метанол, который сейчас импортируется и используется в производстве высокооктановых присадок. Биоэтанол – это органический продукт естественного происхождения, абсолютно безвредный для организма», — сказал он.

Руководитель предприятия пояснил, что в Европе запрещено использование метанола в производстве высооктановых присадок, а в Казахстане этого сделать не могут, «потому что нет альтернативы».

«Мы ведем переговоры с НПЗ и видим их готовность к тому, чтобы идти на замену этого сырья. Идея – в создании крупного зерноперерабатывающего кластера, в рамках которого мы развиваем животноводство в регионе. Ведь при переработке зерна производятся высокопротеиновые корма, которые мы будем использовать для собственного потребления и реализовывать в регионе. Мясообрабатывающий завод будет крупнейшим в СКО и Центральной Азии. Надеемся, что это тоже будет большой толчок для экономики региона», — сказал А. Талгатбек.

В свою очередь, вице-министр сельского хозяйства Берик Бисенгалиев напомнил, что президент поручил в 2,5 раза увеличить производительность в сельском хозяйстве, на столько же – экспорт сельхозпродукции.

«Потенциал Казахстана в этой отрасли огромен: имея более 180 млн га, он входит в пятерку стран в мире, которые имеют огромный потенциал развития в сельском хозяйстве. Выполнение этих задач возможно, только если мы будем вводить в строй такие предприятия. Нам нужно уходить на глубокую переработку, на глубокий передел и обязательно получать добавленную стоимость. Этот завод уникальный, есть возможность получения не только глютена и крахмала, но в дальнейшем – сиропов, фруктозы, мальтозы, различных аминокислот, которые очень востребованы и экспортоориентированы. Завод потянет за собой развитие и животноводства, и кормопроизводства», — сказал вице-министр.