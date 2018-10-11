Виновные в аварии ракеты-носителя «Союз» понесут наказание

Алматы. 11 октября. КазТАГ — Кадровые решения в космической отрасли возможны, если по результатам расследования аварии ракеты-носителя «Союз» будут установлены конкретные виновные лица, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Сначала надо установить причины. Если в этой аварийной ситуации (на Байконуре – КазТАГ) будут выявлены конкретные виновные, то, конечно, будут приняты соответствующие кадровые решения. Это стандартная ситуация», — приводит ТАСС слова вице-премьера.

Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» 11 октября стартовала с первой стартовой площадки Байконура («Гагаринский старт»), пуск был выполнен в 14.40 по времени Астаны. На борту корабля, направившегося к Международной космической станции (МКС), находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир «Союза МС-10») и астронавт NASA Ник Хейг.

Во время полета ракеты «Союз» произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. Пилотируемый корабль «Союз МС-10» после аварии ракеты «Союз-ФГ» сел в степи Казахстана. По данным КЧС, примерно в 25 км от Жезказгана.