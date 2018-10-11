Сменился руководитель службы государственной охраны РК

Астана. 11 октября. КазТАГ – Азимхан Джусипов назначен временно исполняющим обязанности начальника службы государственной охраны Казахстана, сообщила пресс-служба президента РК.

«Указом главы государства временно возложено исполнение обязанностей начальника службы государственной охраны РК на Джусипова Азимхана Алихановича – заместителя начальника службы государственной охраны РК», — говорится в сообщении на сайте Акорды в четверг.

Другим указом главы государства Канат Оразкулов освобожден от должности начальника службы государственной охраны РК в связи с переходом на другую работу.