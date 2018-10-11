Свыше Т160 млн конфисковали у «Казтелерадио» за установление монопольно высоких цен

Астана. 11 октября. КазТАГ — Свыше Т160 млн конфисковали у АО «Казтелерадио» за установление монопольно высоких цен на услуги по хранению телекоммуникационного оборудования, сообщает пресс-служба КРЕМЗКиПП МНЭ РК.

«Комитетом проведено расследование нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции в отношении АО «Казтелерадио», в части злоупотребления доминирующим или монопольным положением, предусмотренным пп. 1, ст. 174 ПК РК», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте комитета.

Отмечается, что в действиях АО выявлен факт нарушения законодательства РК в области защиты конкуренции, выразившийся в установлении, поддержании монопольно высоких цен на услуги по хранению телекоммуникационного оборудования.

Постановлением от 31 июля 2018 года Специализированный межрайонный административный суд города Алматы признал АО виновным за совершение правонарушения и подвергло к административному взысканию в виде административного штрафа в размере Т11 618 205,36, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, в сумме Т160 911 109,64 (в настоящее время вступило в законную силу), уточняется в сообщении.

Кроме того, в адрес АО вынесено предписание о прекращении нарушений норм ПК РК и устранении их последствий