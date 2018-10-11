Половину из планируемых на поддержку банкам Т600 млрд в Казахстане хотят выделить из средств ЕНПФ

Астана. 11 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Половину из планируемых на поддержку банкам второго уровня (БВУ) Т600 млрд в Казахстане хотят выделить из средств Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), сообщил министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Этот вопрос правильнее было бы адресовать Национальному банку, но я, как министр финансов, имею информацию, что Нацбанк планирует эти средства выделить: половину — за счет средств ЕНПФ, половину — за счет средств самого Национального банка», — сообщил А.Смаилов журналистам в четверг.

По его словам, эти деньги будут направлены банкам на возвратной основе по коммерческой ставке, а сами средства попадут в экономику на приоритетные проекты.

«Те накопления, которые находятся в пенсионном фонде, должны инвестироваться и приносить доход, для того чтобы активы ЕНПФ росли. Поэтому их надо куда-то инвестировать. В данном случае речь идет об инвестировании в собственную экономику по рыночным ставкам. Поэтому это нормально. Так происходило и происходит во всех странах мира — инвестируется в экономику по рыночным ставкам, за счет этого, во-первых, идет накопление основного тела накоплений. Кроме того, идет прирост инвестиционной составляющей», — объяснил министр.

Он уточнил, что Национальный банк должен будет уже в ближайшее время дать свое видение по критериям БВУ, суммам и лимитам.

Напомним, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству в течение ближайших 3-х лет направить на поддержку обрабатывающей промышленности Т500 млрд, а Нацбанку предоставить Т600 млрд на долгосрочную тенговую ликвидность банкам.