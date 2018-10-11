В поправках к бюджету на 2018-2020 гг. заложен курс тенге 350 за $1

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Астана. 11 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Курс тенге повышен с Т340 до Т350 за $1 в поправках к республиканскому бюджету на 2018-2020 годы, сообщил министр финансов РК Алихан Смаилов.

«350 (тенге за $1 – КазТАГ). Было 340, потому что мы видим волатильность и курс несколько вырос», — сообщил А.Смаилов журналистам в четверг.

Министр добавил, что этот курс является для целей бюджета «чисто расчетным» и не влияет на обменный курс в стране.

«Он необходим лишь для того, чтобы мы смогли рассчитать наш бюджет в тенге. Потому что у нас определенные поступления идут от нефтяного сектора, от экспортно-импортных операций, и мы должны валюту пересчитать в тенге. Он взят лишь для расчетных целей», — объяснил А.Смаилов.

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