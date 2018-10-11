Астана. 11 октября. КазТАГ – Баубек Коныров. Около Т84 млрд предусмотрены на реализацию поручений, озвученных в послании президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщил министр финансов РК Алихан Смаилов.

«На реализацию поручений главы государства, данных в ежегодном послании народу Казахстана, в том числе отдельных поручений, озвученных в послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», проектом предусмотрены средства в сумме Т83,9 млрд», — сообщил А. Смаилов в мажилисе в четверг.

Так, по его словам, на реализацию отдельных поручений в текущем уточнении запланировано Т39,4 млрд, в том числе это на реализацию потенциала АПК.

«В рамках реализации госполитики по стимулированию развития АПК, предлагается дополнительно направить Т15 млрд через увеличение уставного капитала НУХ «КазАгро». В рамках выделяемых средств будет произведено кредитование субъектов АПК на закуп сельскохозяйственной техники и оборудования, производство, переработку сельхозпродукции. Также в рамках данного направления предусмотрены дополнительные средства в сумме Т3,8 млрд на реализацию проекта по совершенствованию ирригационно-дренажных систем, что позволит повысить водообеспеченность и урожайность до двух раз на орошаемых землях», — добавил А. Смаилов.