Роскосмос проверит все оставшиеся ракеты «Союз-ФГ»

Алматы. 11 октября. КазТАГ — Роскосмос проверит все оставшиеся на хранении ракеты «Союз-ФГ», их полеты приостановлены до выяснения причин аварии, пишет ТАСС.

«Роскосмос проведет проверку всех элементов оставшихся на хранении ракет-носителей «Союз-ФГ», которых осталось несколько штук (больше не производятся – КазТАГ)», — сообщил ТАСС источник на космодроме Байконур в четверг.

Он добавил, что «полеты этих ракет приостановлены до выяснения причин сегодняшней аварии».

Напомним, ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» в четверг – 11 октября стартовала с первой стартовой площадки Байконура («Гагаринский старт»), пуск был выполнен в 14.40 по времени Астаны. На борту корабля, направившегося к международной космической станции (МКС), находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир «Союза МС-10») и астронавт NASA Ник Хейг.

Во время полета ракеты «Союз» произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. Пилотируемый корабль «Союз МС-10» после аварии ракеты «Союз-ФГ» сел в степи Казахстана. На место посадки космонавтов уже прибыли спасатели и медики.

Между тем для поиска экипажа с аэродромов Жезказгана, Байконура и Караганды вылетели 4 вертолета Ми-8 Центрального военного округа, на борту которых находятся спасатели и медики.

Также сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправился на место приземления «Союз МС-10» после аварийного запуска с Байконура.