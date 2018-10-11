Назарбаеву рассказали о ходе становления МФЦА

Астана. 11 октября. КазТАГ – Президенту РК Нурсултану Назарбаеву рассказали о ходе становления международного финансового центра «Астана» (МФЦА), сообщает пресс-служба главы государства.

«(Состоялась – КазТАГ) встреча с управляющим МФЦА Кайратом Келимбетовым. В ходе встречи главе государства была представлена информация о ходе становления МФЦА», — сообщили в Акорде в четверг.

По данным пресс-службы, Н. Назарбаев подчеркнул, что «в настоящее время создана вся правовая и организационная база для обеспечения эффективной работы финансовой структуры».

В свою очередь управляющий МФЦА доложил об итогах работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе официальных визитов главы государства в США и Китай в 2018 году.

«С момента запуска МФЦА уже зарекомендовал себя на международной арене. Согласно данным международных рейтинговых агентств, МФЦА занял 61 место среди 100 мировых финансовых центров и 2 место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии», — проинформировал К. Келимбетов.

Отмечается, что глава государства также был проинформирован об использовании возможностей биржи МФЦА в процессе приватизации и вывода акций казахстанских компаний на IPO.

«В завершение президент Казахстана дал ряд конкретных поручений», — говорится в сообщении.