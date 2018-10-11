Оплата за общедомовые нужды в РК будет зависеть от количества квадратных метров у собственников жилья

Астана. 11 октября. КазТАГ – Оксана Скибан. Оплата за общедомовые нужды в Казахстане будет зависеть от количества квадратных метров у собственников жилья, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев.

«Мы разделили дом на два вида собственности — это индивидуальная собственности и общедомовая собственность, которая не подлежит приватизации. По тем нормам, которые мы сейчас заложили в законопроекте, у кого больше квадратных метров в жилом доме, на того распределяется и больше платежей по содержанию общедомовой собственности. Если у вас 50 кк.м, то вы, исходя из этого, и платите, если у вас 100 кв.м, то платите больше», — сказал К. Ускенбаев на презентации поправок по вопросам ЖКХ в мажилисе парламента РК в четверг.

В Казахстане, по его словам, на сегодня насчитывается 78 657 многоквартирных жилых домов. Сформированы 14 938 органов управления.

Также представитель ведомства напомнил о намерениях внедрить вместо КСК новый тип кооперации – объединения собственников имущества (ОСИ).

«Сейчас нынешняя форма функционирования КСК вызывает много нареканий. У нас уже сложилась система, которая обслуживает эти многоквартирные дома и, естественно, новые предложения вызывают у них опасения. Мы выбрали такую форму как «одно ОСИ, один дом, один счет». Сейчас у нас КСК стали многодомными и получается, когда собираются счета на единый счет и обслуживают 10-30 домов, жители непосредственно каждого дома и квартиры не видят, куда расходуются средства и не могут обеспечить прозрачность расходования этих средств», — пояснил К. Ускенбаев.

Он уточнил, что теперь владельцев нежилых помещений обяжут участвовать в общих расходах на общедомовые нужды.

«Название КСК будет переименовано на ОСИ – объединение собственников имущества. В КСК владельцы нежилых помещений имели право не участвовать в эксплуатации и в общих расходах общедомовых территорий, которые не относится к их части. Законопроектом предусматривается, что владельцы нежилых помещений обязаны участвовать, независимо от того, что они находятся на первом этаже. Это единый организм – один комплекс», — заключил вице-министр.