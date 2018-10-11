Скажи, какая у тебя зарплата, и я скажу, кто ты

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Авторские колонки, Жизнь 110 0
Вице-министры финансов отчитались о своих доходах за 2017 год. Доходы высокие. И потому к декларантам есть вопросы

Самый первый вопрос: почему информация о состоявшемся акте декларирования появилась в конце сентября, а не в апреле – госслужащие обязаны сдавать свои декларации за прошедший год до 31 марта, но никак не позже.

Возможно, есть какие-то особые правила, которые прописаны, но неизвестны широкому кругу лиц? Или информационное агентство выудило эту информацию на сайте минфина только что?

Кстати, самостоятельно найти эту информацию на веб-странице ведомства нам не удалось.

В своей публикации будем ссылаться на Tengrinews.kz, где эта информация о запоздалом декларировании была опубликована.

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Итак, вице-министры финансов РК отчитались о доходах за 2017 год.

Согласно декларации, Руслан Енсебаев, вице-министр финансов, заработал за прошлый год 59 784 980 тенге. Это сумма до налогообложения. Также ему принадлежат трехкомнатная квартира и внедорожник Toyota Prado. Год выпуска машины не указан. Но он имеет большое значение. Если автомобиль старый, подержанный – это одно. А если новый, то весьма интересно, на какие доходы приобретен.

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Имущества в доверительном управлении у Енсебаева нет. Это значит, что он не занимался бизнесом, у него нет в собственности акций каких-либо предприятий и компаний.

37-летний вице-министр, кстати, самый молодой, имеет солидный послужной список, но в основном трудился в государственных и квазигосударственных структурах. В 2016 и до июня 2017 года являлся главным директором по трансформации и кадровой политике АО «НАК «Казатомпром». Затем два года являлся председателем правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». 6 июня с.г. был назначен вице-министром финансом.

По идее, он должен был подать декларацию о своих доходах за 2017 год и показать доходы, которые он получил в Казатомпроме и в Зерде – 50 на 50.

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Скорее всего, именно та зарплата и была задекларирована. Тогда становится понятно, какой уровень заработных плат, премий и бонусов получают руководители квазигосударственных структур. Получается, что руководители госхолдингов в среднем в месяц зарабатывают не менее 4,9 млн. тенге, или $13,4 тыс.!

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Второй декларант – 50-летний Канат Баедилов. Он был назначен на должность заместителя министра финансов с 5 мая 2017 года. Его доход за 2017 год составил 23 277 171 тенге.

Чиновнику, который уже долгие годы работает в Астане (он трудился, в частности, в качестве начальника налогового департамента по городу Астане в 2009-2014 годах, а затем возглавлял Комитет казначейства министерства финансов РК) принадлежит земельный участок 0,1 га, расположенный в Алматы. Другой собственности, даже автомобиля, нет. Имущества в доверительном управлении нет.

На его примере мы видим, что зарплата довольно высока – не только на посту вице-министра, но и как главы казначейства.

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42-летняя Татьяна Савельева была назначена вице-министром финансов в апреле 2016 года. И, пожалуй, только ее досье может служить в качестве достоверной информации о доходах вторых лиц ведомства.

За 2017 год она заработала 25 211 076,53 тенге (сумма до налогообложения). В собственности вице-министра четырехкомнатная квартира и гараж. Автомобиля, яхт и прочей роскоши в собственности нет, имущества в доверительном управлении также не имеется.

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«На сайте Минфина также опубликованы данные об имуществе и доходах ответственного секретаря ведомства Бауржана Тортаева. Согласно декларации, его доход за год составил 29,5 миллиона тенге», — сообщает Tengrinews.kz.

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Что интересно, Тортаев был назначен ответственным секретарем ведомства 5 апреля 2017 года. До этого трудился на должности заместителя заведующего отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК. Значит, его декларация включает пятимесячный доход, полученный на этой должности, и «золотой парашют» — компенсация при увольнении, либо при переводе на другую должность.

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Конечно, эта информация не могла не найти широкий отклик в сердцах казахстанцев. Вот комментарии под новостью и в социальных сетях.

«Почти 5 млн. тенге в месяц, и это всего лишь вице-министр. А сколько же тогда получают министры. И, главное, за что?». «А у нас 1 млн. в год не выходит». «Почему за 2017 год отчитываются только сейчас? Оплатят ли, в таком случае, штраф в размере 15 МРП?». «Моя зарплата за год еле дотягивает до 1,5 млн. тенге, а у них – какие-то заоблачные цифры». «С такой зарплатой можно только жить и жить, а вот интересно, с зарплатой, кто получает от 40.000- 80.000 в месяц, только выживать получается?». «А у наших слуг не такая уж и маленькая зарплата». «Лучше кредиты бы выдавали людям под маленький процент. Мы уже не просим о бесплатной выдаче кредитов!». «Если у министров действительно такая зарплат, стоит подумать об их сокращении. Слишком много бюджетных денег съедает именно зарплата чиновников. Оптимизация нужна, однозначно!». «Хорошо бы всех госслужащих, управленцев, перевести на мотивационную систему труда: есть результат в экономике страны — платим по полной, нет — сидят на окладе, допустим 40 МРП. Разницу от ФОТ перебрасывать лучшим». «Вопрос не в том, сколько они получают, а в том, что мы за это имеем». «Зачем с такими зарплатами вообще что-то для страны делать». «Не декларация, а филькина грамота. Суть декларации – это выявление источников дохода и контроль уплаты налогов с этих источников. Интересно, как обстоят дела у оффшорных миллиардеров, которые вообще не платят налоги государству или они их не декларируют?».

Это мнение народа.

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Эксперты же относятся к декларированию более взвешенно. Они говорят о том, что, мягко говоря, удивлены таким щедрым содержанием представителей исполнительной ветви власти, тем более, когда экономические успехи страны, а, значит, результаты деятельности чиновников, не столь очевидны для народа.

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Они говорят о том, что декларация в данном виде несовершенна. Декларации должны подавать и все члены семьи, чтобы было видно, на кого и какое имущество оформлено официально. И, что более важно, чиновники и члены их семей должны подавать и декларацию о расходах.

Чтобы в минфине было чем заняться, делая сводный анализ. Зря, что ли, получают такую зарплату?..

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© ZONAkz, 2018г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

 

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