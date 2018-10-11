Касательно подхода Астаны к инициативе «Пояс и Путь» двух мнений не может быть. Она всецело соответствует интересам нашей страны

Издание China.org.cn опубликовало аналитическую статью Джорджа Н.Цогопулоса под названием «Five years after Xi’s Kazakhstan speech» — «Спустя пять лет после выступления Си Цзиньпина в Казахстане».

В ней говорится так: «Спустя пять лет после казахстанской речи Си Цзиньпина, присутствие Китая на международной арене приобретает динамичный характер. Хотя эта страна все еще является развивающейся экономикой, ее голос звучит все более весомо в таких международных организациях, как ООН, Всемирный банк и МВФ. Это служит подспорьем систематическим усилиям Пекина по продвижению реформ в системе глобального управления. Запад следит за этими поступательными переменами, что не обязательно означает их благоприятного восприятия. Напротив, они навлекают на Китай критику, которая зачастую принимает форму синофобии, из-за чего эта страна выставляется как угроза.

Некоторые аналитики даже рассматривали инициативу «Пояс и Путь» как новый план Маршалла, в соответствии с которым Китай пытается, мол, сдерживать другие страны или, выражаясь языком времен холодной войны, осуществляет действия с целью дать отпор врагу. В целом же, подход США к ней характеризуется стратегическими геополитическими соображениями, а Европейского Союза – все еще определяется экономическими интересами. Обе эти стороны, США и ЕС, явно стремятся сдерживать влияние Китая, которое расширяется, скажем, посредством реализации проекта нового Шелкового пути».

Сейчас, то есть на данном этапе ведущую роль в процессе формирования международного отношения к инициативе «Пояс и Путь» играют все же соображения экономического порядка. Пекин, который стоит за ней и изъявляет готовность всячески продвигать ее, представляет обновленную, приспособленную к потребностям XXI века версию славного древнего коммерческого маршрута как «сеть автобанов, железных дорог, трубопроводов и морских путей, соединяющих Китай с Южной Азией, Юго-Восточной Азией, Центральной Азией, Африкой и Европой».

В числе подталкивающих Китай к неотложному принятию этого проекта к исполнению побудительных мотивов не последнюю роль, на взгляд развитых западных стран, являющихся его крупнейшими торговыми партнерами, играет то обстоятельство, что у него строительных материалов и активов для того, чтобы взяться за такую работу, имеется под рукой в избытке. А также — то, что он таким образом мог бы компенсировать последствия падения темпов роста капиталовложений и увеличения объемов внутренних избыточных производственных мощностей, содействовать экономическому сближению между развитыми восточными и более отсталыми западными провинциями страны, а главное, стимулировать более масштабную финансовую интеграцию, включая более широкое использование юаня. Такие цели и задачи вполне понятны субъектам экономики Запада, и идиосинкразии у них не вызывают.

Более того, они и сами не прочь, так или иначе, присоединиться к этому китайскому начинанию с тем, чтобы извлечь для себя выгоду.

Расчет на такую рефлексию срабатывает, по-видимому, и теперь. И все же в их среде раздаются проникнутые серьезными опасениями реплики. Но это все есть такие проблемы, над которыми надлежит ломать голову политикам.

Касательно подхода Астаны к инициативе «Пояс и Путь» двух мнений не может. Она всецело соответствует интересам нашей страны. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал великой инициативу Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина о создании Экономического пояса Шелкового пути.

В интервью китайскому телеканалу CCTV лидер РК отметил особую важность государственного визита, совершенного в Казахстан в 2013 году Си Цзиньпином. Именно тогда первый руководитель КНР, выступая в «Назарбаев Университете», впервые озвучил глобальную инициативу создания Экономического пояса Шелкового пути.

«Можно сегодня говорить о том, что это была великая идея. Потому что 2012 год — мир еще с того кризиса не выходил, все страны чувствовали трудности. В этот момент эта инициатива, эта идея просто была необходима. Она была подброшена для всех государств, которые с удовольствием подхватили как идею, которая поможет выйти из остатков этого кризиса. Это стимулировало, чтобы мы приняли свою программу «Нұрлы жол», потому что путь в сторону Европы лежит через Казахстан, Россию и дальше», — сказал Нурсултан Назарбаев. Это мнение как нельзя лучше отражает характер подхода официальной Астаны к указанной инициативе. Ибо по мере ее реализации преображается и Казахстан, становясь важной транзитной страной, через которую осуществляется товарообмен между крупнейшими экономическими центрами.

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