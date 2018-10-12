Астана. 12 октября. КазТАГ – Американская торговая миссия в Казахстан запланирована на 24-25 октября, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

По информации пресс-службы, министр национальной экономики Тимур Сулейменов в ходе рабочей поездки в Вашингтон обсудил с американскими партнерами круг вопросов, в числе которых сотрудничество, реализация ранее достигнутых договоренностей и санкционная политика США.

Так, в рамках встречи с министром коммерции США Уилбуром Россом был обсужден широкий круг вопросов торгово-экономического взаимодействия.

«Министр коммерции США выразил надежду, что в ходе своего предстоящего визита во главе американской торговой миссии 24-25 октября в Астану и Алматы сторонам удастся подписать конкретные контракты между деловыми кругами двух стран и заключить двусторонние соглашения. У. Росс также положительно оценил прогресс в части практической имплементации защиты прав интеллектуальной собственности в Казахстане», — говорится в сообщении.

Кроме того, с учетом проведения министерской конференции ВТО в 2020 году в Казахстане была достигнута договоренность об обмене мнениями и регулярном диалоге на экспертном уровне по вопросам улучшения условий глобальной торговли, совершенствования механизмов международной торговой системы.

В рамках переговоров американская сторона заверила, что экономические санкции в отношении ряда стран «не направлены на ключевого партнера США в регионе – Республику Казахстан». Также были достигнуты конкретные договоренности о поддержании активного диалога в части минимизации возможного экономического эффекта санкций на экономику Казахстана.

Помимо этого в ходе обсуждения продвижения потенциального членства Казахстана в ОЭСР и повышения статуса страны в ряде комитетов организации американской стороной выражена готовность в содействии в данном направлении.

В рамках встречи главы МНЭ РК c представителями государственного департамента США был обсужден вопрос возможного влияния санкций США, обозначен интерес к реализации новых совместных проектов в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства, переработке и производства продуктов питания. Были определены ответственные лица со стороны обоих ведомств по поддержанию активного регулярного обмена мнениями по этим вопросам.

Кроме того, была подчеркнута необходимость учета национальных экономических интересов Казахстана, а также интересов американских инвесторов в Казахстане при рассмотрении в сенате различных санкционных законопроектов.