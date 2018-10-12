Астана. 12 октября. КазТАГ — Департамент сельского хозяйства США (USDA) повысил прогноз производства казахстанской пшеницы до 15 млн тонн, сообщается на сайте информагентства «КазахЗерно».

«USDA в своем октябрьском отчете увеличил прогноз производства пшеницы в Казахстане в 2018-2019 сельхозгоду (июль 2018 — июнь 2019) с 14,5 млн тонн до 15 млн тонн», — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.

По сентябрьским прогнозам МСХ США, Казахстан соберет на 0,5 млн тонн больше пшеницы, чем ожидалось ранее.

В августовском обзоре МСХ США увеличил прогноз производства пшеницы в Казахстане с 14 млн до 14,5 млн тонн в 2018/2019 сельхозгоду.

Напомним, по прогнозу МСХ РК, валовой сбор зерна урожая текущего года ожидается на уровне 20 млн тонн.

В 2017 году валовой сбор пшеницы составил 14,8 млн тонн, что лишь на 1,2% уступает показателю годом ранее. При этом средняя урожайность казахстанской пшеницы в 2017 году достигала 12,4 ц/га, превысив на 16% средний показатель за последние 5 лет.