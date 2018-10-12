Казахстанский экспорт в августе подорожал на 3,5%, импорт — на 1,3%

Астана. 12 октября. КазТАГ — Цены на казахстанский экспорт в августе 2018 года за месяц повысились на 3,5%, на импорт – на 1,3%, а с начала года – на 13,3% и 4,5% соответственно, указывается в сообщении комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

Согласно статданным, за январь-август цены экспортных поставок повысились на нефть на 19,8%, марганцевые руды – на 19,5%, медные руды – на 17,6%, медь – на 14,9%, природный газ – на 13,6%, ферросплавы – на 12,8%, железные руды – на 10,7%, прокат черных металлов – на 10%, уголь – на 8,5%, алюминий – на 8,2%. Снижение цен отмечено на цинк — на 11,1%.

Рост цен наблюдается на ячмень — на 14,8%, хлопок – на 6,5%, пшеницу – на 6,1%, их снижение – на шерсть на 6%.

Из импортируемой продукции фрукты и орехи подорожали на 58,7%, мясо птицы – на 19,7%, рыба – на 12,3%, чай – на 8,5%, сахар – на 2,2%, какао подешевело на 6,6%, маргарин – на 3%, растительное масло – на 2,3%, макаронные изделия – на 2,2%, кофе – на 1,5%.

Цены на обувь стали выше на 25,2%, бумагу – на 13,8%, пластмассу – на 8,8%, текстильные изделия – на 7,6%.