Казахстан выступил за равномерное базирование структур ОБСЕ по всей зоне ответственности

Астана. 12 октября. КазТАГ – Казахстан выступил за равномерное базирование структур Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по всей зоне ответственности, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«Казахстан выступает за равномерное базирование структур ОБСЕ по всей зоне ответственности и призывает к переходу к новому формату полевой миссии, который будет способствовать повышению эффективности организации», — заявил министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов, выступая с докладом на международной конференции «20 лет ОБСЕ в Республике Казахстан: сотрудничество и достижения».

Глава МИД РК добавил, что в качестве будущих форматов сотрудничества рассматривается создание тематического центра ОБСЕ на базе инфраструктуры ЭКСПО, «главной целью которого станет обмен передовым опытом в области экономической взаимосвязанности, надлежащего управления, зеленой экономики, снижения риска бедствий и энергетической безопасности, как в региональном, так и международном масштабе».

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер подчеркнул вклад Казахстана в поддержание мира и деятельность страны в совете безопасности ООН, в которой особый акцент делается на продвижении интересов Центральной Азии и восстановлении мирной жизни в Афганистане.

«Наряду с этим, Т. Гремингер поддержал инициативу о переходе к новым форматам сотрудничества, которые могли бы способствовать укреплению доверия и взаимопонимания на всем пространстве ОБСЕ. Кроме того, была подчеркнута важность диалога, взаимосвязанности и партнерства в контексте многостороннего сотрудничества в рамках ОБСЕ. При этом Генеральный секретарь сообщил, что ОБСЕ намерена активизировать взаимодействие с азиатским регионом в свете его растущей экономической роли в мире», — говорится в сообщении.