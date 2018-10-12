Фронтовой дневник Федора Лукьяновича Дученко (I часть)

Начат 23 июля 1941 года – окончен 25 сентября 1944-го

Это – история войны. Это – история любви. Уникальная, впрочем, как любые удивительные воспоминания бойцов Великой Отечественной…

…

«Если буду убит или тяжело ранен, что не смогу сам написать, то прошу, кто этот блокнот найдет и прочитает, то будь другом – напиши моему семейству, что погиб я и думал о них в последнюю минуту. Там есть у меня жена, сын и дочь. Мой адрес: Каз.ССР, город Алма-Ата, улица Красина №19, кв.14. Жевлютинская Надежда Андреевна.

Так будь другом – напиши, если сможешь, то и весь блокнот перешли, и фотокарточки обязательно. Ну все… Только напиши. Дученко Федор Лукьянович. Декабрь 1941 года».

Федор Лукьянович выжил и прошел военными дорогами с 1941 до дня Победы в Панфиловской дивизии. Практически каждый день он писал по несколько предложений в свой блокнот до 25 сентября 1944 г., пока тот не был весь исписан мелкими буквами. Это совершенно исключительная письменная история бойца-связиста Панфиловской дивизии. Здесь нет описаний подвигов. Федор Лукьянович писал так, чтобы в случае чрезвычайных обстоятельств его нельзя было упрекнуть в выдаче секретов военного времени. Записи в блокноте о любви, семье, простой мужской работе и жизни на войне.

Дученко Ф.Л. призван на войну в июле 1941 г. в г. Алма-Ата командиром отделения связи отдельного батальона связи 316 стрелковой дивизии.

…

Домой не писал, потому не знаю еще своего /адреса/. …Население встречает хорошо, показывают, где лучше дорога, угощают продуктами. Я выпил … молока и взял кусок хлеба, решил заплатить деньгами, так хозяйка обиделась и стала плакать, говорит, что я сам этим оскорбляю, что плачу за молоко и хлеб. Так что пришлось деньги спрятать, и хозяева стали веселей. С голоду не помрем, так что, смотря на это, я вижу вас, знаем, зачем воюем, настроение замечательное как у мирных граждан, так и бойцов. Заступаю в наряд.

30.8.41 год

С утра – в наряде. Переезжаю с отделением в другое место, приключений нет, кроме самолетов противника. Переехали, сделали палатку, пересушили обмундирование, передохнули, пообедали и ужинали одновременно, спали.

31.8.41 год. Воскресенье

Встали в 7 часов, позавтракали, идет дождь. Весь день и ночь мы отдыхали.

1.9.41 год. Понедельник.

Встали в 7 часов, завтракали, переделали палатку, пролетел германский самолет, побрился, отдыхали. Пообедали, разобрали последние новости по линии фронта. Далеко только слышно, как пушки брешут, посылают гостинца проклятому Гитлеру. В 17-00 начался переход: форсировали речку. Пришли на место ночью в 12 часов, поужинали, и отдых – всю ночь.

2.9.41 год

Встали на отдых весь день, все время, как сошли с поезда, отдых в лесу. В 19-00 часов заступил в наряд, назначен начальником заставы, ночь прошла хорошо.

3.9.41 год. Среда

Еще не позавтракали в 8-00 часов, был маленький мороз, немного холодно, день хорош. Плохое настроение, хочется быстрей на фронт, чтобы подраться с гадами фашистскими. В 19 часов сменяюсь с наряда. В 21 узнаю свой адрес, и появилась радость, что завтра напишу письмо домой. Ночью спим.

4.9.41 год. Четверг

Встали, позавтракали, побрился, написал домой Наде письмо, сдал письмо. С утра идет дождь, сидим в палатках, беседуем кто о чем думает. Вечером заступаю в наряд.

5.9.41 год

В наряде не спал, днем пишу и посылаю домой открытку. В 19 часов иду в баню в деревне Медведь. С бани пришел, ужинаю, ложусь спать.

6.9.41год. Суббота

Спал очень хорошо после бани, снились Надя, Алик, Света, Андрей, Оленка, Сема с Гришей. После завтрака отнес в село Клин к одной бабушке стирать белье и сам пошел к ключу стирать портянки и воротничок. Зовут к лагерю, меня назначили старшим. Ехать приблизительно за 70 километров за горючим, простился с друзьями, со старожилами. Хороший парень Иван, мы пожали друг другу руку. Простился со всеми, настроение хорошее, ехать согласился сам по своей воле, едем, остановились возле парома обедать, спали в дороге на сене.

7.9.41 год

Проехали с утра до станции Вороново, погрузились и проехали до станции Окуловка. Наде послал письмо домой, ночью послал еще одно, послал ночью открытку Лебедеву, спал до 7-00 часов.

8.9.41 год. Понедельник

Встали, уехали за бензином на нефтебазу. Там завтракали и ждем платформу. На станции Окуловка послал письмо старшине Усатову уже в 18 часов. Ждем платформу, уехали в 23 часа.

9.9.41 год. Вторник

Приехали на станцию… Сгрузились, поехали. К себе в село приехали в 19 часов, ужин, спать.

10.9.41 год. Среда

Встали в 2-50 часа ночью. Переход в село… на передовой рубеж фронта, прошли 25 км. Завтрак в 12 часов, отдых большой. Спим, отдыхаем, переход благополучный без каких-либо приключений, в 19 часов вышли в Усть-Волму, ночевали. Я был в наряде с парнишей, ночь холодная.

11.09.41 год

Встали, вышли, завтракали на 1 привале и пошли по направлению села Крестцы, расстояние 30 км. Чувствовал усталость, все время думал, до Крестцов не дошли, остановились в селе Березки. В лесу набрали соломы и спали, спать было тепло.

12.09.41 год. Пятница

В 8 часов позавтракал. 16 человек покормил, приказали ехать, доставить продукты взводу. Расстояние 55-60 км и обратно, забираем продукты для батальона. Взвод встретил на 9 км, поехал в село Усть-Волму, склада там нет, заехали в квартиру к колхозникам в село Вороново и купили молока. Поели. Вернулись в батальон вечером, поужинал и лег спать. Спалось прекрасно, приснилась Надя и я в постели, давно уже этого не было, и Алика видел во сне. Надю долго целовал и прощался, куда-то ехал, не знаю.

13.09.41год. Суббота

Встал, позавтракал, политинформация, проверял имущество, сигареты, курить стал с 10.09 41 года. Курю трубку, настроение хорошее, писем жду, пока ничего нет, хочу чесноку. Был разговор с ребятами, не знаю – пришлют мне посылку? Просил, но не знаю. Жду, хочется яблок. Разговор ведем: все хвалятся, что обязательно пришлют, но я промолчу, это потому, что не знаю как отнесется Надя к моим письмам, и думаю о всей семье, писал обращение ко всем младшим командирам и солдатам. День прошел хорошо.

29.09.41 год. Понедельник

Встал в 6-20 часов, завтрак, политинформация. Ушли топить баню, я из-за нечего делать пошел в штаб роты к командиру и зашел в баню и постирал спец. гимнастерку, трусы, майку, платочки, носки и помылся. Да, вчера я отправил письмо, просил ребят и Надю чего-то к чаю прислать. День сегодня пасмурный, проходит ничего. Видел много немецких трофеев у нас. После бани думаю отдохнуть, день проходит замечательно, но вчера ночью летал фашистский стервятник, ничего не причинил, улетел. Все идет благополучно. Жду с дома писем.

30.09 41 год. Вторник

Встал, снилась Надя. День идет, одним очень не хорош, что сегодня Надя – именинница и я не смог даже написать, вернее, отослать письмо. Очень этим я огорчен, но открытку я написал именно сегодня, все остальное хорошо.

1.10.41 год. Среда

Встал в 6 часов. День хорош. Я сегодня – именинник. Ребята поздравили, пришлось раздать пачку папирос, что были у меня. Ожидал поздравлений из дому, но никто ничего не прислал, забыли. Нашел мину на заминированном поле. Вечером смотрели кино, спал хорошо.

2.10.41 год. Четверг

Встал, снилась Надя. Наверное, из-за того, что все время думаю о доме. Снилось, что получил 2 письма из дома. Был в городе Крестцы. Сегодня хорош день, счастлив, много радости. Сегодня мы все получили посылки от граждан и я получил конфеты, сушки, печенье, яблоки, портянки пару, 1 носовой платочек, воротничек, папиросы, зубную щетку, сапожный крем, лезвие безопасной бритвы, открытку, мыло, перчатки, блокнот. Очень большая радость! Я знаю, что нас не забывают в тылу, все знают московские женщины. Из дома еще ничего нету. Жду.

3.10.41 год. Пятница

Ночью болел желудком, все прошло хорошо. Опять снилась Надя, Алик, Андрей, Оля. Наверное, что-нибудь случилось, хотя-бы скорей получить из дома известия какие. Сегодня пошлю домой открытку, очень скучаю о доме, о семействе своем. Думал, что пошлю открытку, но написал письмо домой. День идет как обычно на фронте, письмо не отослал, но закончил писать.

4.10.41 год. Суббота

Спал прекрасно. Снилась Надя, Алик, вроде уже он большой 6-8 лет, и Света снилась, так вроде я приехал домой и Света не узнала меня, когда я подходил к ней. Она подняла ручонку сразу и заплакала, но потом сразу пошла на руки ко мне. Когда утром встал, то думал, что получу письмо, но ничего не получил. Строили под моим руководством газоубежище, стрелял и выполнил 2 упражнения на отлично. Вечером проводил читку с 11-ой ротой, все хорошо, только нет из дому ничего, себя чувствую прекрасно, но по дому соскучился, когда буду дома не знаю, эх, как хочется домой, хоть на 1 час. Ложусь спать 21 час, ночь.

5.10.41 год. Воскресенье

Спал очень плохо, что-то кусало, наверное мураши. Был большой мороз, осадки, облачность. Был в бане, хорошо помылся, постирал портянки, платочки. Купил на 10 рублей сливочного масла, кушал с чаем замечательно. Писем из дому нет, обидно, не знаю ничего. К вечеру стало прохладно, много самолетов. После бани побрился, да только нет одеколона жаль. В палатке стоит патефон, я завожу и он играет. День проходит без приключений.

6.10.41год. Понедельник

Всю ночь наготове, я себя очень плохо чувствую после бани, простыл. Утром получил добавочно гранаты, повесил их на ремень, зеленые колотушки, собираемся переезжать поездом. В Крестцах были с 15 и до сегодняшнего дня, сейчас все сложено, ждем команды для выхода на погрузку. Настроение у всех хорошее, Многие получили письма, я еще нет. Григорьев получил с Алма-Аты письмо и карточку жены, а мне обидно. Заступил в наряд. В наряде. Вышли в 11-00, погрузились в 23-00.

7.10.41 год

Едем благополучно, холодно. Станция Валдай, снег.

9.10.41 год

Едем по направлению, все хорошо, сделали сами печку в вагоне, значит, тепло. Проехали город Калинин. Снились ночью отец и мать, я пришел с фронта. Надя зашла в комнату, не подошла ко мне и я напился, пьяный дрался. Все хорошо. В 23-00 выгрузились на станции Волоколамск.

10.10.41 год

Спали в казарме тылового ополчения города Волоколамска, где рабочий поселок. Перешли и разместились в квартирах рабочего поселка, все остальное по-старому.

11.10.41 год

Все также находимся в селе, живем по квартирам. Сбили один мессершмидт. Самолет стервятника сгорел, экипаж взят. Живем. У нас все без потерь.

12.10.41 год

Все также ездил в командировку ближе к фронту, один раз была воздушная тревога, но безрезультатно, /самолет/ сбросил в стороне несколько бомб. И улетел бесцельно, все остальное пока ничего. Много раненых, есть и тяжелораненые. Я бы лучше желал смерть, чем вернуться домой калекой, но я думаю, что я буду дома невредимым.

13.10.41 год

Все также, без перемен. Живем в хатах. Хозяева приятные, купил у хозяйки за 12 рублей свитер темный. Фронт продвинулся. Уже близко. Хорошо слышно перестрелку. Сбили один стервятник. Я заступил в наряд. Ночью сели в окопы встретить танки противника. Я все расставил для встречи, чтобы угостить как следует. Сам себе тоже навешал гранат, хватит уничтожить 4-5 танков.

14.10.41 год

Прошло все по-старому, благополучно. Мы были наготове, но танки противника близко.

15.10.41 год

Все хорошо, день прошел спокойно, без проблем.

16.10.41 год

Оставили поселок … Прошли за 30 км в село … Отдохнули до вечера. Ночью я был назначен ННС для связи соседей слева. Всю ночь прождали эту часть, не дождались. Наши полки дерутся храбро.

17.10.41 год

Ждем часть или соседа слева. С нами начальник направления связи и в его в распоряжении 10 человек.

18.10.41 год

Пока не уехал, жду соседей, их нет еще. Все прекрасно. Вчера взяли в плен 11 танков фашистских. Починил ботинки. Ждем встречи с танками противника, гостинцы подготовили. Ждем. Уехали в село Смычку, получили по 100 грамм водки.

19.10.41 год

Сегодня в особенности поднято настроение, получил письмо от семейства, большая радость, заставили плясать за письмо. Читал приказ о повышении звания своего, сейчас старший сержант. Днем отступали, ночью шли опять в наступление, отбили все те села, которые взяли за последние два дня. У нас один ранен, два пока неизвестно, где находятся, знаем, что были в окружении. Я ночью на 19 тоже был в окружении, но ушел благополучно, даже кое-что навредил гранатой, одну берег. День прошел хорошо. Свободную минуту читаю письмо, уже, наверное, разов 10-12 прочитал. Сам пока не пишу, не позволяет обстановка.

20.10.41 год. Вторник

Встали рано, я назначен ННС, даю связь одному из соединений. Днем очень устал, ночь и день дождь, большая грязь, здорово промок. Работать приходится согнутому, сверху летают «мухи», меня не задевают и не заденут, я так думаю. Ночь сижу у телефона, пишу дневник и важные донесения. Через несколько минут будет решаться чья-то судьба, в том числе и моя. Потом напишу, если уцелею, наверное, уцелею.

21.10.41 год. Среда

Все также под снарядами и пулями автоматов, настроение хорошее, пули не задевают и не заденут, по всей вероятности, связь даем хорошо. Получили теплые брюки, варежки, шапки и полевую сумку, остальное все хорошо. Лебедев спал. Бойцы вернулись, долго находились в тылу врага, но все-таки вернулись.

22.10.41 год. Четверг

Написал письмо домой, сегодня отправлю. Гад фашист заходит с другой стороны. Но это ему не удастся.

23.10.41 год.

24.10.41 год.

Все по-старому, бой ожесточен.

25.10.41 год.

Находимся все в Колстиках, бой сильный. Вечером оставили село Колстики. Противник понес большие потери. Всю ночь не спал. Я ездил и собирал всю роту, ранений нет. Настроение хорошее. Я взорвал дом.

26.10.41 год. Понедельник

Тяну связь в 1075 сп. Квартира в селе Никольское большая. Ночью попал было к немцам, вышел хорошо.

27.10.41 год

С боем меняем место. Враг силен, находимся в лесу. Перешел с станцией в село.

28.10.41 год

Даем связь в железнодорожную будку, обстреливают. У нас порядок, но большие потери. Находимся в железнодорожной будке, кругом нас бомбят немецкие самолеты.

29.10.41 год. Четверг

Все по-старому, живем не горюем и ничего не угрожает жизни моей. Самолеты летают. Вчера увидел в полку под обстрелом Егора с большой станцией. Ночью сегодня вышла случайная встреча, все остальное хорошо, настроение хорошее. Да забыл, 26.10.41 года отдал стирать белье 2 пары, но когда я зашел, оно было мокрое и я ушел, но прошел метров 100-120, получился сзади меня взрыв, я оглянулся на дом – тот, где было мое белье – уже его не было. Огромная яма и все. Я ушел невредим, правда, упал тяжело, но сам потом ушел.

30.10.41 год.

Все по-старому, живем в лесу в железнодорожной будке.

31.10.41 год

Живем под обстрелом, все благополучно. Поселились в селе на отдых.

1.11.41 год. Воскресенье.

Живем очень хорошо, отдыхаем благополучно.

Снился дом и все мое семейство, все хорошо.

2.11.41 год

Все по-старому, отдыхаю.

3.11.41 год

День отдохнули, вечером – переход в село Шишкино.

4.11.41 год

Живем не плохо, новостей особых нет

5.11.41 год

С утра поехал верхом за скотом в близлежащие села, был один раз под обстрелом с пулями и два раза под бомбежкой, все прошло благополучно.

11.41 год

Получили телогрейки, получили новый адрес для себя. Полевая почта, станция 99376ч, батальон связи, 2 рота, взвод для меня. Остальное кроме бомбежки идет неплохо, писем из дому нет. Позавчера послал письмо домой. Сегодня вечером получил подарок от москвичей – бутылочку одеколона и карандаш, и бойцы пожарной команды нам пишут письма.

7.11.41 год

Великий день – 24 годовщина Октября. Бой жесток, мы держимся 10 суток на одном рубеже. Зима, снег, буран, я и политрук поехали верхом на передовую проверить Романова с его командой. Получил я благодарность от командира за выполнение боевого задания. Вечером в селе Шишкино – московские артисты, день замечателен.

8.11.41 год

Зима, жду письма. С 10 часов сегодняшнего дня я – кандидат в члены ВКПб. Сегодня пишу письмо домой. День был прекрасен.

9.11.41 год

С утра шел на передовую проводить и разъяснять доклад т. Сталина. Там же – партийное собрание. Во время собрания по соседству прямым попаданием мины убили младшего лейтенанта, возле нас – только осколки. Все идет прекрасно. Сегодня я записался в разведку. Домой вернулся поздно ночью.

10.11.41 год

Проводим беседу на точке Каричия о докладе т. Сталина. Был в бане, постирал белье, здорово выпил, зашиб локоть правый.

11.11.41 год

Встал. Снился Алик, очень болен, вроде я был в доме. Днем сфотографировался на документ, ушел на точку по холоду в Амельфино, там и сплю. Спал неважно.

12.11.41 год

Утром ушел в Шестово, получил направление усилить связь майору Старикову, передовая линия. Спать не ложился, всю ночь стоял бой у сел Горки и Возмище.

13.11.41 год

Все утро бой жесток. В 13-00 ушел на отдых я с командой. Все благополучно, получил вчера письмо от Нади.

14.11.41 год

Был в направление. С 16 по 18 был в окружении, с боем и потерями для противника вышли к своим. Все хорошо идет.

19.11.41 год

Приближаемся к своим в часть.

20.11.41 год

Иду в направление.

21 и 22 перемена направления всей части, и 22.11.41 г. мы ехали всей гвардейской дивизией, многие получили ордена. Все идет замечательно. Врага бью. В 23-00 получили пимы, я – дежурный по части.

23.11.41 год

Ночь и день в направлении, выполнял боевое задание.

24.11.41 год

Вернулись в Раково благополучно, переход в Соколово, ноги болят третий день.

25.11.41 год

Спал в Соколово, утром бой был, прошло благополучно. Ноги болят, тяжело идти. Получил боевое задание в село Марьино, тут и спали ночь в сене в сарае.

26.11.41 год

Утро хорошее, бой жесток, получили боевое задание в Соколово. По возвращении в Марьино попал под бомбежку, два раза был присыпан землей. Ноги болят, хожу с трудом.

27.11.41 год

Весь день под большим ударом. Ночевали в лесу, и эту ночь останемся в лесу. Я ходить не могу, болят ноги, согнуть в колене не могу, но фашистов бить буду до конца.

28.11.41 год

Все утро он нас бомбит, но без толку, жертв с нашей стороны нет. Большой переход вечером. Я пошел на перевязку и не рад – врач запретил получать боевое задание, что мне не нравится, бережет. Остановились ночевать в селе Алабушево.

29.11.41 год

Спал хорошо, посушил пимы. Уехал сопровождать обоз. Ноги болят, ехали благополучно. Ночевать остановились в санатории.

30.11.41 год

Спал ночью неплохо, снилась Надя, наверное, я получу письмо или может они получили от меня. Переезд в село Н. Днем большой батальон наших самолетов.

1.12.41 год. Понедельник

Все идет прекрасно, врага потеснили на нашем направлении. Прочитал в газете то, что стали мы бойцами гвардейской дивизии. Мороз, буран, гады чувствуют русскую зиму. Ноги сильно болят.

С 2. по 6.12.41 год

Все время находились в селе Саврасово, бои идут жестокие. Врага отогнали на 10-12 км.

7.12.41 год

Утром благополучно, вечером получил боевое задание. Даю связь, ждем, противник бежит в панике. Дела очень прекрасны, настроение хорошее, послал домой открытку. Ездил к своим в часть, думал, что есть мне письмо, но только думал.

8.12.41 год

Ездил в часть, был под большим обстрелом пулеметным и минным. Задело шинель на плече, я невредим. Письма из дома нет, ночью под 9 написал еще домой письмо и Лебедеву, отнесу в 1 час ночи. Живем 2-ю ночь на квартире, миленькие девочки ровесницы Алику. Им рассказал и показал карточки Алика и Светы. Все идет хорошо, одно плохо – нет писем с дому, досадно.

9.12.41 год

Живем по старому месту, противник бежит в панике, остальное все по-старому.

10.12.41 год

Живем на старом месте, связь налажена хорошо, противник бежит в панике, много трофеев: танки, машины, всего много. Переходим вперед на 5-6 км. Противник убежал далеко, даже не принимает боя. Вечером дотянули линию в 1075 сп, связь замечательная. Нашли себе свободную квартиру, устроились там на ночь.

11.12.41 год

Спал хорошо после перехода по глубокому снегу, день теплый 5 градусов мороза. Романов уехал за продуктами, я остался при точке ответственным. Жду, должны привезти письма от Нади. От моих друзей нет писем. Холод хорош. Я невредим. Настроение замечательное, только бы были письма. Написал открытку Василию. Романов писем не привез.

12.12.41 год

День хорош. Ночью снимаем линию и идем вперед. Большая спешка, противника не догнать, но он коварен, много вредит, минирует. Идем по селам, которые на карте числятся селами, а в действительности гад уничтожил, и много убитых немцев оставил, и много убитого мирного населения. Издевается здорово над населением. Семенит весь день дождь, промокли, сушить негде. Вечером в селе. Прошли 35 км за день. Получил задание дать связь в Полево 1077 сп.

13.12.41 год

Всю ночь тянул связь лесом, все минировал гад – даже все тропинки в лесу. Вторая ночь на ногах, устал, мокрый, но настроение замечательное, даже петь охота. Ждем, все интересно. Противник бежит.

14.12.41 год

За неимением села расположились в лесу, в землянке. Связь часто рвется от миномета. Два раза я наскакивал на мины, но все обошлось благополучно. Писем жду.

15.12.41 год

Гады немцы, житья не дают. А день хорош. Слышно, что мы пойдем на отдых. Снимаем линию, еду верхом, подо мной убило лошадь, я невредим. Все хорошо.

16.12.41 год

Пришли ночью в село Нахабино, находимся в нем. Уже находимся на отдыхе. Большая радость, получил из дома два письма: одно написано 19.11 и второе 23.11.41 года.

17.12.41 год

Находимся в селе Нахабино, новостей нет, написал домой письмо. Вечером даем связь в сан.бат и еще … – всего расстояние 8 км.

18.12.41 год

Ночь не спал, с линией провозился, и весь день потом, и все переживали, маскировали линию.

19.12.41 год

Спал замечательно в селе Ново-Никольск, 23 км от Москвы. Все идет хорошо, есть слухи, что поедем в Азию, но не точно.

20.12.41 год

Все по-старому, нахожусь в Никольске.

21.12.41 год

Ездили фотографироваться, не состоялось. Вечером кино-танцы. Получил 7 писем: 5 писем от Нади, 1 письмо от Маруси и 1 письмо от Витюшки.

22.12.41 год

С утра написал, вернее, начал писать и кончил в 2 часа письма Наде, Марусе, Витюшке, Васючке. В 19.00. вызывают в политотдел за 5 км. Зачем не знаю, передал Починов.

23.-30.12.41 год

Отдыхаем, занимаемся. Линия моя работает хорошо. 25.12. сфотографировали на документ. 26.12. фотографировали для дома. 30.12. получил карточки одиночные, а групповых нет, и сегодня послал домой Надюньчику 4 карточки. Отдыхаем неплохо. 28.12. получил письмо от Люды и сразу написал им спасибо, и за привет спасибо. Новостей пока нет, все по-старому. Комроты говорил, что представил меня к правительственной награде за хорошее выполнение боевых поручений в борьбе с фашизмом.

31.12.41 год

Все так, писем нет, послал Нади 2 телефонограммы с Нахабино. Лебедеву послал, сегодня послал телефонограмму Надюньчику и Марусе, все поздравительные. Я из дому не получал поздравлений, где-то завалялись для меня поздравления. Я знаю, что Надюньчик так не оставила меня, чтоб не поздравить. Вечером кино, концерт и в 24.00. ужин с медком, по 100 грамм получаем регулярно. Зима холодная, снега много, мороз большой. На лыжах скоро буду хорошо ходить, пока учусь.

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