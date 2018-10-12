Экологическая катастрофа грозит Иссык-Кулю

Алматы. 12 октября. КазТАГ — Кыргызстан уже потерял часть экосистемы самовосстановления озера Иссык-Куль, пишет КирТАГ.

«За четверть века мы уже потеряли часть экосистемы самовосстановления озера Иссык-Куль. Если сейчас комплексно не восстановим ее то, это может привести к экологической катастрофе. Если сосредоточим все свои усилия, то можем предотвратить катастрофу», — сообщил эксперт по экологии Эмиль Шукуров во время парламентских слушаний в Кыргызстане, посвященных экологии озера Иссык-Куль в пятницу.

По его словам, на Иссык-Куле удивительным образом сосредоточены не только природная красота, но и исторические места.

«Сейчас нужно говорить о возрождении Иссык-Куля, поэтому нужно проникнуться ответственностью. Значительная часть загрязнений поступает из очистных сооружений. И главная опасность в том, что используются вредные компоненты для поддержания чистоты в тех же пансионатах, потому что стиральные синтетические порошки делают воду Иссык-Куля опасной. Так как 1 кг порошка делает непригодной до 100 литров воды, а в соединении с пластиком или полиэтиленом, делает ее опасной для отдыхающих, потому что она повышает риск заболевания рака кожи. Иссык-Куль совершенно уникален тем, что по всему побережью окружен целебными минеральными источниками. Выяснилось, что к ним на определенную глубину попадают эти сточные воды. Мы должны использовать Иссык-Куль для оздоровления и показать пример миру, что мы смогли предотвратить экологическую катастрофу», — отметил Э.Шукуров.

Эколог добавил, что в настоящее время активисты экологического движения выдвинули инициативу объявить следующий год — Годом экологии.

«На данный момент петицию подписали уже тысячи человек, и я думаю, что эту инициативу необходимо поддержать на страновом уровне», — сказал он.